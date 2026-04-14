विद्या बालन से क्यों 6 सालों तक डरते थे अक्षय कुमार के बेटे आरव? हैरान कर देगी वजह

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार एक बार फिर हॉरर कॉमेडी जॉनर में कमबैक कर रहे हैं. दरअसल एक्टर ‘भूत बंगला’ में नजर आएंगे. प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. फिलहाल अक्षय कुमार अपनी इस अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. वहीं एस इवेंट के दौरान उन्होंने क्लियर किया कि उनकी यह फिल्म उनकी 2007 की साइकोलॉजिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' से मिलती-जुलती नहीं है. इस दौरान एक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया. उन्होंने बताया कि उनके बेटे आरव कई सालों तक विद्या बालन से डरते थे.

अक्षय कुमार बेटे आरव भाटिया विद्या बालन से डरते थे

अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज से पहले, अक्षय कुमार ने एक प्रमोशनल इवेंट में दर्शकों से बात की. इस दौरान उन्होंने क्लियर किया कि फिल्म में असली भूतों और उनकी कहानी को दिखाया गया है, जो बच्चों के लिए भी दिलचस्प है, इसी दौरान उन्होंने अतीत की बात याद करते हुए बताया कि कैसे उनके बेटे आरव भाटिया ने 'भूल भुलैया' में विद्या बालन का शानदार अभिनय देखने के बाद उनसे डरना शुरू कर दिया था।

खिलाड़ी कुमार ने बताया, "वह लगभग 6 साल तक विद्या से डरता रहा," उस समय आरव टीनएजर थे, मंजुलिका भूत के रूप में विद्या बालन की एक्टिंग से वे इतना डर गए थे कि जब भी वह कुमार फैमिली से मिलने आतीं, तो वह हर कीमत पर उनसे बचते थे, दरअसल, वह उनकी आंखों में देखने से भी कतराते थे और अक्सर उन्हें लगता था कि उनके सामने मंजुलिका खड़ी है, न कि एक्ट्रेस और फैमिली फ्रेंड विद्या बालन.”

समझाने के बाद भी आरव का डर नहीं गया

अक्षय ने आगे बताया, “मैंने उसे कई बार समझाया कि वह मंजुलिका नहीं, विद्या है और वह बहुत अच्छी इंसान है. लेकिन वह सैटिसफाइड नहीं हुआ.” जाहिर है, आरव लंबे समय तक डर से बाहर नहीं निकल पाया. इवेंट में अक्षय ने 'भूत बंगला' को एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म बताया, “जो काफी हद तक डिज्नी शैली की लगती है”

कब रिलीज होगी 'भूत बंगला'?

बता दें कि 'भूत बंगला' इस 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दे रह है. उससे पहले 16 अप्रैल को रात 9 बजे से इसके पेड प्रीव्यू रखे गए हैं. बता दें कि फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा, वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव और तबू भी अहम रोल में नजर आएंगे.