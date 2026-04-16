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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर किया रिएक्ट, बोले- अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है

अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर किया रिएक्ट, बोले- अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है

अक्षय कुमार ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस के सवालों के जवाब दिए और 'हेरा फेरी 3' का अपडेट दिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 16 Apr 2026 03:16 PM (IST)
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'भूत बंगला' रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने लाइव आकर फैंस को सरप्राइज दिया. अक्षय ने इंस्टा लाइव पर फैंस के कई सवालों के जवाब दिए. इसी दौरान एक फैन ने 'हेरा फेरी 3' को लेकर सवाल किया. तो अक्षय में इस पर रिएक्ट किया. 

'हेरी फेरी 3' को लेकर क्या है अपडेट?

इंस्टाग्राम लाइव सेशन में अक्षय कुमार से फैन ने हेरा फेरी 3 को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा, 'हेरा फेरी मुझे लगा ही था ये सवाल आने ही वाला है. हेरा फेरी 3 पर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है.'

बता दें कि हेरा फेरी 3 की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से फिल्म खबरों में बनी हुई है. फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की जोड़ी देखने को मिलने वाली थी. हालांकि, कुछ समय पहले परेश रावल के फिल्म छोड़ने को लेकर विवाद गहराया था. खबरें थीं कि परेश रावल ने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से फिल्म छोड़ गी है. वहीं अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें लीगल नोटिस भी भेजा था. हालांकि, फिर जल्द ही मामला सुलझ गया और परेश रावल फिल्म में वापस आ गए.

ये भी पढ़ें- 'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालिए ये 5 हॉरर-कॉमेडी फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर खूब मचाया था धमाल

हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की बात करें तो पहला पार्ट 2000 में रिलीज हुआ था. फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. परेश रावल का बाबू भैया का रोल, अक्षय कुमार का राजू का रोल और सुनील शेट्टी का श्याम का रोल छा गया था. फिल्म का दूसरा पार्ट फिर हेरी फेरी 2006 में रिलीज हुई थी. इसमें भी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी नजर आई थी और फिल्म छा गई थी. अब तीसरे पार्ट को लेकर कुछ विवाद चल रहा है. देखना होगा कि फिल्म का तीसरा पार्ट कब आएगा. 

अक्षय की बात करें तो इन दिनों वो फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में हैं. भूत बंगला 17 अप्रैल से रिलीज हो रही है.

 

Published at : 16 Apr 2026 03:16 PM (IST)
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Akshay Kumar Hera Pheri 3
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