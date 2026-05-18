2007 में आई कॉमेडी ड्रामा 'भेजा फ्राई' को बॉक्स ऑफिस पर बहुत प्यार मिला था. छोटे बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी. फिल्म 13 अप्रैल 2007 में रिलीज हुई थी.

नहीं था फिल्म में कोई सुपरस्टार

इस फिल्म को सागर बल्लारी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का रनटाइम 1 घंटा 35 मिनट है. फिल्म को सुनील दोशी ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में कोई सुपरस्टार एक्टर नहीं था. इस फिल्म में विनय पाठक, रजत कपूर, रणवीर शोरे, मिलिंद सोमन, हर्ष छाया और सारिका ठाकुर जैसे स्टार्स थे. सभी की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 60 लाख के बजट में बनी थी. वहीं फिल्म ने 18 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म को शुरू में मिक्स रिस्पॉन्स मिले थे. ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 1.22 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन फिर फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और फिल्म ने 18 करोड़ का कलेक्शन किया.

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ये फिल्म 1998 में आई फ्रेंच फिल्म Le Diner De Cons से इंस्पायर थी. फिल्म का इंग्लिश टाइटल The Dinner Game है. फिल्म भेजा फ्राई की कहानी रंजीत थड़ानी (रजत कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है. वो एक घमंडी और अमीर शक्स है. रंजीत को डिनर पार्टियों में जाने का शौक है. वहां वो आर्टिस्ट को मजाक उड़ाने के लिए हायर करता है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर और सिंगर भारत भूषण (विनय पाठक) को हायर करता है.

ओटीटी पर कहां देखें?

फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

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बता दें कि इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसका दूसरा पार्ट भी मिला था. फिल्म का दूसरा पार्ट 2011 में आया था. इस फिल्म में विनय पाठक, के के मेनन, मिनिषा लांबा, अमोल गुप्ते, सुरेश मेनन जैसे स्टार्स थे. हालांकि, इस फिल्म को पहले पार्ट जैसा प्यार नहीं मिला. फिल्म Below-Average थी.