बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की पत्नी और अनन्या पांडे की मां भावना पांडे माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए जम्मू पहुंच गई हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. सोशल मीडिया पर हसीना की तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

वैष्णो देवी दरबार पहुंचीं भावना पांडे

भावना ने मां वैष्णो देवी दरबार से फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिसमें वे अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ दिख रही हैं. फोटोज में भावना ट्रेडिशनल वियर और लाल चुनरी के साथ दिख रही हैं.

उनके साथ महीप कपूर और कुछ करीबी दोस्त नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'वैष्णो देवी मंदिर की सबसे अद्भुत यात्रा, जय माता दी, लव एंड लाइट.' फैंस भी भावना पांडे की फोटोज पर प्यार लुटा रहे हैं और 'जय माता दी' के जयकारे लगा रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bhavana Pandey (@bhavanapandey)

फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए भावना का शो

इससे पहले भावना ने अपने शो 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' को लेकर अहम जानकारी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि उनके शो को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है.

उन्होंने शो की फोटो शेयर कर लिखा था, 'फिल्मफेयर, हम आपके लिए आ रहे हैं! फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है! अगर हमारी जर्नी ने आपको प्रभावित किया है, तो अपना प्यार दिखाएं और वोट देकर हमें जिताएं.'

View this post on Instagram A post shared by Shalini Passi (@shalini.passi)

कई बड़ी सेलेब्रिटीज की पत्नी कर चुकी हैं शॉकिंग खुलासे

बात दें कि 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड' शो का तीसरा सीजन है. इससे पहले शो के दो और सीजन रिलीज हो चुके हैं. शो में बड़े स्टार्स की पत्नियों ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़े खुलासे किए थे. शो में महीप सिंह ने खुलासा किया था कि संजय कपूर का शादी के बाद किसी से अफेयर हुआ था, और वो वक्त उनके लिए सबसे कठिन था.

महीप ने बताया कि वे शनाया को लेकर घर छोड़कर चली गईं थीं, लेकिन फिर उन्हें अहसास हुआ कि एक बेटी को एक पिता से अलग करना गलत होगा.इस शो में चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे, सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह, नीलम कोठारी, रिद्धिमा कपूर और शालिनी पासी जैसी बड़ी हस्तियां दिखीं थीं.