दूसरी बार मां बनने के बाद भारती सिंह मिस कर रहीं ये चीज, फोटो शेयर कर खुद बताया

स्टार कॉमेडियन और नई मॉमी भारती सिंह ने अपनी प्रेग्नेंसी की यादों को ताजा करते हुए एक खूबसूरत फोटो शेयर की. फोटो उनके मैटरनिटी शूट की है जिसमें भारती ब्लश-पिंक कलर की फ्लोइंग गाउन में अपने बेबी बम्प को प्यार से पकड़े नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट में लिखा की "मिसिंग द बम्प, लविंग द ब्लेसिंग." इस फोटो में उनकी आंखों में प्यार साफ झलक रही है.

नए बेबी काजू की खुशियों में डूबी भारती

जानकारी के लिए बता दें कि भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया. जोड़े अपने छोटे बेटे को प्यार से ‘काजू’ कहते हैं. नई मॉमी भारती अक्सर अपने फैंस को यूट्यूब व्लॉग्स के जरिए अपने बच्चे और अपनी अपडेट देती रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bharti Siingh (@bharti.laughterqueen)

काजू की नींद और सूरज की रोशनी

हाल ही में अपने व्लॉग में भारती ने अपने नवजात बेटे के नींद के रूटीन के बारे में बताया. व्लॉग में उन्हें काजू को गोद में लेकर सूरज की रोशनी में बैठाया गया ताकि उसे विटामिन डी मिल सके. भारती ने कहा, "डॉक्टर ने कहा कि काजू के चेहरे को थोड़ी फ्रेश सनलाइट में रखना चाहिए इसलिए मैं यहाँ हूँ." उन्होंने बताया कि काजू दिन में ज्यादा सोता है और रात में पूरी तरह से जागता है. भारती ने हंसते हुए कहा, "यह बच्चा मेरी गोद में 2 बजे सोता है और 7 बजे उठ जाता है जैसे कोई फैक्ट्री का काम करने वाला वर्कर हो.

काम पर वापसी और शूट की खुशी

अपने दूसरे बेटे को जन्म देने के बस दो हफ्ते बाद भारती को तीसरे सीजन के 'लाफ्टर शेफ्स फन अनलिमिटेड' के शूट पर देखा गया. वहां उन्होंने पपराजी को मिठाई बांटी और कहा कि सभी अब काजू के 'मामू' बन गए हैं और उन्हें आशीर्वाद दें.

फैमिली और शादी की झलक

भारती और हर्ष पहले से ही 3 साल के बेटे लक्ष सिंह लिम्बाचिया के माता-पिता हैं जिन्हें प्यार से ‘गोला’ कहा जाता है. ये जोड़ा 2017 में शादी के बंधन में बंधा था और शादी से पहले कुछ साल डेटिंग की थी.