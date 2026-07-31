'भाई तेरा स्टार है' की ओपनिंग रही ठंडी, पहले दिन लाखों कमाने भी हुई मुश्किल

इस शुक्रवार 30 जुलाई को बड़े पर्दे पर हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' के साथ राघव जुयाल की 'भाई तेरा स्टार है' ने क्लैश किया. हालांकि राघव की फिल्म को हॉलीवुड की सुपरहीरो फिल्म के टकराना भारी पड़ गया है. दरअसल 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' की भारी डिमांड की वजह से भारत में ज़्यादातर स्क्रीन्स पर टॉम हॉलैंड की फिल्म लगी हुई है. ऐसे में राघव जुयाल की नई रिलीज देश में 1,000 से भी कम स्क्रीन्स पर दिखाई गई. इसी के साथ इसकी ओपनिंग काफी ठंडी रही है. जानते हैं 'भाई तेरा स्टार है' ने पहले दिन कितनी कमाई की है?

'भाई तेरा स्टार है' की ओपनिंग कैसी रही?

'भाई तेरा स्टार है' राघव जुयाल ने बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म है. उनकी पिछली हिट फिल्म 'किल' थी, जिसमें उन्होंने लक्ष्य के हीरो वाले रोल के सामने विलेन का किरदार निभाया था. 'किल' एक ऐसी फिल्म थी जिसे क्रिटिक्स ने तो सराहा ही, साथ ही दर्शकों का भी खूब प्यार मिला. हालांकि, राघव की सोलो हीरो वाली 'भाई तेरा स्टार है' पहले ही दिन फुस्स साबित हुई. 'भाई तेरा स्टार है' ने 826 स्क्रीन्स पर रिलीज होकर पहले दिन 0.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

वहीं दूसरी ओर, 'किल' ने अपने ओपनिंग डे पर 1.25 करोड़ रुपये कमाए थे. 'भाई तेरा स्टार है' की ओपनिंग डे की कमाई 'किल' के मुकाबले 80% कम रही 'स्पाइडर-मैन' से मिल रही टक्कर और शुरुआती खराब रिव्यू की वजह से इस फिल्म की कमाई में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही है.

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'किल' से राघव जुयाल को मिला था फेम

निखिल भट की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'किल' राघव जुयाल के करियर की एक अहम फिल्म साबित हुई थी. जिसमें उन्हें एक नए अंदाज में देखा गया था. इस फिल्म ने भारत में कुल 24.97 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. जबकि फिल्म का दुनिया भर में कुल कलेक्शन 48 करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा था. 'भाई तेरा स्टार है' के लिए राघव की पिछली हिट फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल होगा.

'भाई तेरा स्टार है' के बारे में

विवेक बी अग्रवाल की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में राघव जुयाल के अलावा निहारिका एनएम, संजय कपूर, निक्की वालिया, बरखा सिंह, विवान भटेना और पार्वती ओमानकुट्टन जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म की कहानी विवेक बी अग्रवाल और सुदीप्तो सरकार ने लिखी है.

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