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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBhai Dooj 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल

Bhai Dooj 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल

सैफ अली खान-सोहा अली खान से अर्जुन कपूर-जाह्नवी कपूर और अभिषेक बच्चन-श्वेता बच्चन तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की जोड़ी बेहद खास है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Nov 2026 07:48 AM (IST)
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भाई दूज का पर्व सभी बहन-भाइयों के लिए बेहद खास होता है. बॉलीवुड में भी भाई-बहनों की कई ऐसी जोड़ियां हैं, जो खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं और इस त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते हैं. चलिए आपको बताते हैं बॉलीवुड की 7 बेस्ट भाई-बहन की जोड़ियों के बारे में.

सैफ अली खान और सोहा अली खान

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सैफ अली खान का अपनी छोटी बहन सोहा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. दोनों अक्सर परिवार के खास मौकों और त्योहारों पर साथ नजर आते हैं. सोहा कई बार अपने बड़े भाई के साथ बचपन की शरारतों और उनसे मिलने वाली सीख के बारे में भी बात करती हैं. 

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सारा अली खान, इब्राहिम खान, तैमूर और जेह

सैफ अली खान के चारों बच्चों के बीच भी एक खास रिश्ता है. सारा और इब्राहिम सगे भाई-बहन हैं, जबकि तैमूर और जेह भी सगे भाई हैं. हालांकि, सारा-इब्राहिम की मां अमृता सिंह हैं और तैमूर-जेह की मां करीना कपूर खान हैं. सारा और इब्राहिम, तैमूर और जेह के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं. इस तस्वीर में चारों साथ में रक्षाबंधन मनाते दिख रहे हैं.

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अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर

इन तीनों के बीच भी बेहद प्यार भरा रिश्ता देखने को मिलता है. हालांकि तीनों सगे भाई-बहन नहीं हैं. अर्जुन कपूर बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी मोना शौरी के बेटे हैं, जबकि जाह्नवी और खुशी बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटियां हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों में बिलकुल सगे भाई-बहन वाला प्यार है.

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अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन

अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बच्चे हैं. दोनों के बीच बचपन से ही काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है. हालांकि, दोनों एक-दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते. श्वेता कई बार अपने छोटे भाई के बारे में मजेदार किस्से शेयर कर चुकी हैं. वहीं अभिषेक भी श्वेता के साथ तस्वीरें शेयर करके उनके लिए प्यार जाहिर करते रहते हैं.

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रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर

रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बच्चे हैं. दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बचपन से ही दोनों खूब लड़ाई-झगड़ा करते थे, लेकिन दोनों साथ में मस्ती करने में भी कोई कसर नहीं छोड़टे हैं. दोनों भाई-बहन एक खूबसूरत बॉन्ड शेयर करते हैं.

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शाहिद कपूर और सनाह कपूर

शाहिद, पंकज कपूर और नीलिमा अजीम के बेटे हैं, जबकि सनाह पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी हैं. दोनों के बीच उम्र का अच्छा-खासा अंतर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है. सनाह कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि शाहिद उनके लिए एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई के साथ-साथ अच्छे दोस्त भी हैं.

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सुहाना खान और अबराम खान

सुहाना खान और अबराम खान बॉलीवुड के मशहूर स्टार शाह रुख खान और गौरी खान के बच्चे हैं. सुहाना अपने छोटे भाई अबराम के साथ काफी अच्छा रिश्ता शेयर करती हैं. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 11 Nov 2026 07:48 AM (IST)
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