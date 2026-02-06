बता दें, प्रियदर्शन के निर्देशिन में बनी भगम भग एक कॉमेडी थ्रिलर थी, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म में लारा दत्ता, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, अरबाज खान, शक्ति कपूर, मनोज जोशी, रजक ख़ान और असरानी जैसे अभिनेता भी अहम किरदारों में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक थिएटर ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.

आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए थे गोविंदा

गोविंदा की आखिरी थिएट्रिकल रिलीज रंगीला राजा (2019) थी, जिसमें उन्होंने ड्यूल रोल निभाया था. यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा नापसंद की गई और इसके बाद गोविंदा बड़े पर्दे से दूर रहे. हाल ही में उनकी पत्नी सुनिता ने कहा कि वह चाहती हैं कि गोविंदा फिल्मी दुनिया में वापसी करें, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके आसपास के लोग उनके करियर के सही फैसले लेने में बाधा बन रहे हैं.