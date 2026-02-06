साल 2006 में, अक्षय कुमार, परेश रावल और गोविंदा की केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग ने भगम भग को तुरंत ही दर्शकों का पसंदीदा बना दिया था. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है और कास्टिंग में बदलाव देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर मनोज बाजपेयी अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं.
‘भागम भाग 2’ में गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी
हाल ही में वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भगम भग 2 में अक्षय कुमार और परेश रावल अपने किरदारों में लौटेंगे, जबकि गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी होंगे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फिल्म की कहानी नई होगी, जिसमें पहचान के भ्रम, मजेदार गलतियां और बढ़ती हुई हलचल दिखाई जाएगी, जो दर्शकों के लिए एक रोमांचक कॉमिक सफर साबित होगी. फिल्म की शूटिंग अगले महीने मुंबई में शुरू होने की संभावना है.
फैंस हुए हैरान
एक रेडिट यूजर ने प्लेटफ़ॉर्म पर अपडेट शेयर करते हुए लिखा, 'भगम भग 2: गोविंदा की जगह मनोज बाजपेयी' कई यूजर्स ने कास्टिंग बदलाव पर जोरदार प्रतिक्रिया दी. एक कमेंट में लिखा गया, 'अगर भगम भग बन रही है, तो गोविंदा को ही वापस आना चाहिए था.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, 'मनोज कभी भी गोविंदा जैसी कॉमेडी नहीं कर सकते. उन्हें वापस बुलाना चाहिए था.' एक फैन ने लिखा, 'गोविंदा की ये फिर से एक मिस्ड मौका है…' जबकि एक और ने कहा, 'बिना गोविंदा के भगम भग 2 का कोई मतलब नहीं है.'
बता दें, प्रियदर्शन के निर्देशिन में बनी भगम भग एक कॉमेडी थ्रिलर थी, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म में लारा दत्ता, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, अरबाज खान, शक्ति कपूर, मनोज जोशी, रजक ख़ान और असरानी जैसे अभिनेता भी अहम किरदारों में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक थिएटर ग्रुप के इर्द-गिर्द घूमती है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए थे गोविंदा
गोविंदा की आखिरी थिएट्रिकल रिलीज रंगीला राजा (2019) थी, जिसमें उन्होंने ड्यूल रोल निभाया था. यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों दोनों द्वारा नापसंद की गई और इसके बाद गोविंदा बड़े पर्दे से दूर रहे. हाल ही में उनकी पत्नी सुनिता ने कहा कि वह चाहती हैं कि गोविंदा फिल्मी दुनिया में वापसी करें, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके आसपास के लोग उनके करियर के सही फैसले लेने में बाधा बन रहे हैं.