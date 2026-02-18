डिजास्टर साबित हुई ‘भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन’, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन

‘भाभी जी घर पर हैं’ टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो है. इसे फिल्म के तौर पर सिनेमाघरों में हाल ही में रिलीज किया गया था जिसमें आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे, रोहिताश्व गौर, मुकेश तिवारी, रवि किशन और दूसरे एक्टर थे. टेलीविज़न पर काफी हिट शो होन के बावजूद बड़े पर्दे पर ‘भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन’ दर्शकों को पसंद नहीं आई और जल्द ही इसका सिनेमाघरों से बोरिया बिस्तर सिमट गया. चलिए यहा जानते हैं ‘भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन’ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है.

भाभी जी घर पर हैं!’ का कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन?

शशांक बाली के डायरेक्शन में बनी इस कॉमेडी ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर. 20 लाख से ओपनिंग की और अपने ओपनिंग वीकेंड पर 90 लाख का कलेक्शन किया था. इसके बाद इसने पहला हफ्ता में लगभग 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में मुट्ठीभर कमाई की. इसी के साथ इस फ़िल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफ़िस पर 1.50 करोड़ नेट की कमाई करके अपना पूरा बॉक्स ऑफ़िस सफ़र खत्म कर लिया है, जो ऐसी फ़िल्म के लिए बहुत बुरा नतीजा है, जो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आई है.

टीवी की पॉपुलैरिटी बड़े पर्दे पर सक्सेस की गारंटी नहीं

भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन का बॉक्स ऑफ़िस हाल एक बार फिर साबित करता है कि टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी ज़रूरी नहीं कि बॉक्स ऑफ़िस सक्सेस में बदल सके. आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे और रोहिताश्व गौर स्टारर इस फ़िल्म से पहले, एक और पॉपुलर टीवी सिटकॉम, खिचड़ी का भी फ़िल्मी एडेप्टेशन हुआ था. हालांकि इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुल मिलाकर यह टीवी पर मिली पॉपुलैरिटी के आस-पास भी नहीं था.

यहां तक कि इंडियन टीवी के सबसे बड़े स्टार, कपिल शर्मा को भी अपनी पहली फ़िल्म को छोड़कर, सिल्वर स्क्रीन पर लगातार दो बार असफलता मिली. अब, पॉपुलर OTT शो मिर्ज़ापुर भी थिएटर में फ़िल्म एडेप्टेशन के लिए तैयार हो रहा है.देखने वाली बात होगी क्या ये इस लंबे श्राप को खत्म कर पाता है या नहीं.