बंगाली सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सिद्धार्थ दत्ता संग शादी की है. मिमी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये एक प्राइवेट सेरेमनी थी, जिसमें मिमी और सिद्धार्थ के परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए.

मिमी चक्रवर्ती ने सिद्धार्थ दत्ता संग की शादी

मिमी चक्रवर्ती और सिद्धार्थ दत्ता ने कोलकाता स्थित एक्ट्रेस के घर पर अपनी शादी रजिस्टर कराई. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए मिमी ने कैप्शन में सिर्फ रेड हार्ट इमोजी लगाए. हालांकि, उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ का चेहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया. हर फोटो में उनका चेहरा छिपा हुआ नजर आया.

शादी में कैसा था मिमी और सिद्धार्थ का लुक?

अपनी शादी के लिए मिमी और सिद्धार्थ ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने. एक्ट्रेस ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर गोल्डन वर्क किया गया था. वहीं, सिद्धार्थ भी ऑफ व्हाइट रंग के कपड़ों में नजर आए. तस्वीरों में दोनों अपनी वेडिंग रिंग फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mimi chakraborty (@mimichakraborty)

बंगाली सेलेब्स ने दी बधाई

मिमी की शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें बधाई दी. शुभश्री गांगुली, ओइंद्रिला सेन, विक्रम चटर्जी, पार्नो मित्रा, ईशा साहा और अनिंदिता बसु जैसे कलाकारों ने एक्ट्रेस की पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

5 दिसंबर को होगी पारंपरिक शादी

मिमी और सिद्धार्थ ने फिलहाल अपनी शादी रजिस्टर कराई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की पारंपरिक शादी 5 दिसंबर को होने वाली है. शादी की रस्में 3 दिसंबर से शुरू होंगी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 3 दिसंबर को कॉकटेल और डिनर पार्टी रखी जाएगी. इसके बाद 4 दिसंबर को मेहंदी और संगीत की रस्में होंगी. वहीं, 5 दिसंबर को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी करेंगे.

कैसे हुई थी मिमी और सिद्धार्थ की मुलाकात?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिमी और सिद्धार्थ की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. पहले दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई.