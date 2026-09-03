Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़

'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़

'बंटवारा 1947' में सनी देओल लीड रोल में दिखें. वहीं फिल्म में शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण देओल भी नजर आए. आइए जानते हैं फिल्म के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Sep 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

'बंटवारा 1947' को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली नहीं. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निराशाजनक रहे है. अब फिल्म का थिएट्रिकल रन कंप्लीट हो गया है और फिल्म ने सिर्फ 54 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए. फिल्म की ओपनिंग भी काफी निराशाजनक रही.

ये भी पढ़ें- अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट

'बंटावारा 1947' का बॉक्स ऑफिस

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म 'बंटवारा 1947' ने 5.75 करोड़ की ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ की कमाई की थी. तीसरे दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ का कलेक्शन किया. पांचवें दिन 2.25 करोड़, छठे दिन 1.50 करोड़,  सातवें दिन 1.35 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में टोटल 33.60 करोड़ का कलेक्शन किया. 

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 4.20 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म सिर्फ 20 दिन थिएटर में लगी और फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट 38.04 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने ग्रॉस 45.11 करोड़ ग्रॉस कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 9.05 करोड़ की कमाई की. फिल्म को टोटल 69,497 शोज मिले.

ये भी पढ़ें- 'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट

फिल्म की बात करें तो इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल लीड रोल में थे. वहीं शबाना आजमी, करण देओल, प्रीति जिंटा जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म की जब अनाउंसमेंट हुई थी तब काफी बज था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चल नहीं पाई. फिल्म में सनी देओल मुस्लिम कैरेक्टर के रोल में थे.

शबाना और राजकुमार संतोषी ने किया था रिएक्ट

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने कहा था कि सनी देओल को मुस्लिम किरदार में ऑडियंस ने स्वीकार नहीं किया. ये सनी देओल की देशभक्त एक्शन हीरो वाली इमेज से अलग था.

वहीं फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शबाना के बयान को खारिज किया था. उन्होंने कहा था, 'मुझे इसमें तुक नहीं नजर आ रहा. अमिताभ बच्चन भी को मुस्लिम हीरो का रोल निभा चुके हैं. वो फिल्म कुली में मुस्लिम कैरेक्टर में थे. मनमोहन देसाई की फिल्मों में भी कई मुस्लिम हीरो थे. हम पढ़े-लिखे लोग हैं. क्या हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां एक-दूसरे के धर्म के हीरो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते.'

सनी देओल के वर्क फ्रंट की बात करें तो 2026 में वो सबसे पहले 'बॉर्डर 2' में दिखे थे. फिल्म में वो कर्नल फतेह सिंह के रोल में थे. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी दिखे थे. इसके अलावा सनी देओल 'इक्का' में दिखे थे. फिल्म में वो अर्जुन मेहता के रोल में थे. फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अक्षय खन्ना भी नजर आए थे. फिल्म को फैंस ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया.

अब सनी देओल 'बाप', 'गबरू' और 'रामायण' में दिखेंगे. 'रामायण' में वो हनुमान के रोल में हैं. फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़
'बंटवारा 1947' लाइफटाइम कलेक्शन, दुनियाभर में कमाए सिर्फ 54 करोड़
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?
Live: ओटीटी के बाद थिएटर में दिख पाएगा 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल?
बॉलीवुड
अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट
अर्चना पूरन सिंह के बेटे को कहा गया था 'आतंकवादी', 'नल्ला' जोक विवाद पर भी किया रिएक्ट
बॉलीवुड
'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट
'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सारा अली खान की ‘उड़ता तीर’ पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, मुकुल देव का आखिरी पर्दा! (03.09.26)
Mannat: Dhairya की गोली का शिकार बनीं Yashika! Mannat पर मंडराया नया खतरा।
NEPAL में अंधेरी सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोग, 900 की मौत..ड्रोन भी दे गए जवाब तस्वीरें रुला देंगी!
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
कभी FIR के डर से तो कभी विपक्ष के, 7 साल से BSP के IN-OUT में फंसे आकाश आनंद
इंडिया
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
राशिद अल्वी के बयान पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, बोले- 'दिमागी नक्सल'
क्रिकेट
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
BCCI मीटिंग खत्म, लक्ष्मण नहीं बनेंगे डायरेक्टर; आए 5 अपडेट 
विश्व
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
नेपाल बाढ़: '...पापा ढूंढने क्यों नहीं आए?' अपनों के इंतजार में बेबस लोग
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
यूटिलिटी
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
भारत के एविएशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट, नागपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का पहला रडोम सेंटर
शिक्षा
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी, जानें कैसा होगा परीक्षा पैटर्न?
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget