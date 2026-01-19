हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

Salman Khan Net Worth- Income Sources: सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में शोहरत के साथ-साथ खूब दौलत भी कमाई है. अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने 2900 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Jan 2026 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कौन नहीं जानता. अपने 37 साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. उनका स्टारडम आज किसी से छुपा नहीं है. सलमान खान ने अपने टैलेंट से तगड़ी फैन फॉलोविंग बनाई और साथ ही खूब पैसा भी कमाया. आज उनका नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रईस सितारों में शुमार किया जाता है.

फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान 2900 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. सुपरस्टार के पास कई आलीशान बंगलों से लेकर महंगी गाड़ियां मौजूद है. लेकिन सलमान ने ये सब सिर्फ फिल्मों में काम करके हासिल नहीं किया है. क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार एक्टिंग के अलावा कहां-कहां से मोटी कमाई करते हैं?

सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

सलमान खान के पास कई आलीशान बंगले

  • सलमान खान के पास कई शानदार घर हैं जिनमें उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट काफी पॉपुलर है. उनका ये अपार्टमेंट मुंबई के बांद्री में है जिसमें 8 फ्लोर हैं.
  • सलमान खान बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं. मैजिक ब्रिक्स की मानें तो उनके इस घर की कीमत 16 करोड़ रुपए है.
  • सुपरस्टार का पनवेल में एक खूबसूरत फार्महाउस है जिसका नाम द अर्पिता फार्म्स है. इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जाती है.
  • सियासत डॉट कॉम के मुताबिक सलमान खान के पास गोराई में एक बीच हाउस और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी एक आलीशान घर है.

सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

सलमान खान का जबरदस्त कार कलेक्शन

  • सलमान खान के कार कलेक्शन में बेहद महंगी और लग्जीरियस गाड़ियां शामिल हैं.
  • उनके पास एक बुलेटप्रूफ मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 है जिसकी कीमत लगभग 3.40 करोड़ रुपए है.
  • वो 2.76 करोड़ की रेंज रोवर वोग और 1.30 करोड़ की कीमत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर के भी मालिक हैं.
  • ऑडी RS7, निसान पेट्रोल, BMW X6, मर्सिडीज-बेंज GLE43 AMG और लेक्सस LX 470 भी सलमान की कार कलेक्शन का हिस्सा हैं.

सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

सलमान खान कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई?

  • सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस चार्ज करते हैं.
  • फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक उनकी एक फिल्म की फीस लगभग 100 करोड़ रुपए है.
  • इतना ही नहीं वो अपनी कई फिल्मों के लिए 60 से 70 पर्सेंट तक का प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं.
  • फिल्मों के अलावा सलमान खान रिएलिटी शो बिग बॉस से भी हर साल मोटी रकम कमाते हैं.
  • सलमान खान बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं.
  • बिग बॉस 18 के हर एपिसोड के लिए उन्होंने 60 करोड़ रुपए लिए थे, इस तरह पूरे सीजन से उन्होंने 250 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • इक्वेंटिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए कमाते हैं.

सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई

बिजनेस से भी नेटवर्थ बढ़ा रहे सलमान खान

  • सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस (सलमान खान फिल्म्स) है जिसे उन्होंने 2011 में बनाया था.
  • अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने 'बजरंगी भाईजान', 'दबंग 3' और 'भारत' जैसी फिल्में बनाई हैं.
  • सलमान का अपना क्लोथिंग ब्रांड 'बीइंग ह्यूमन' है जिससे उनकी अच्छी इनकम होती है. 
  • इसके अलावा सलमान खान ने रियल एस्टेट में भी इनवेस्टमेंट की हुई है जिससे वो मुनाफा कमाते हैं.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 19 Jan 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Salman Khan Net Worth SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर, MVA में बड़े बदलाव की आहट! उद्धव-पवार की घटेगी ताकत?
विश्व
Iran-US Tension: 'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death: मदद की गुहार लगाता रहा Yuvraj, सिस्टम की लापरवाही ने ले ली जान |
Bihar News: Patna में नीट छात्रा की मौत के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा! | Nitish Kumar
Prayagraj Magh Mela 2026: माघ मेले में बवाल, Avimukteshwaranand का धरना दूसरे दिन भी जारी | ABP News
Bihar News: Patna में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ… और सच क्यों छिपा? | Nitish Kumar
Noida Software Engineer Death:- मौत से जूझता रहा इंजीनियर, सिस्टम खामोश क्यों? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
महाराष्ट्र
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर, MVA में बड़े बदलाव की आहट! उद्धव-पवार की घटेगी ताकत?
विश्व
Iran-US Tension: 'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
'खामेनेई पर हमला हुआ तो जंग...', ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को खुली चेतावनी
क्रिकेट
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
क्या टी20 वर्ल्ड कप में बिना खेले बाहर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश विवाद के बीच क्यों उठे रहे सवाल?
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी, बताया सच
'धुरंधर' की सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना की 'रेस 4' में हुई एंट्री? प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 
26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट 
शिक्षा
CBSE Board Exams 2026 : प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड
प्राइवेट छात्रों के एडमिट कार्ड जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं; जानें कैसे कर सकतें हैं डाउनलोड
हेल्थ
Aamir Khan Weight Loss: आमिर खान ने कैसे घटाया 18 किलो वजन? बिना जिम गए इन 10 चीजों से किया weight loss
आमिर खान ने कैसे घटाया 18 किलो वजन? बिना जिम गए इन 10 चीजों से किया weight loss
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget