सलमान खान ने कैसे खड़ा किया 2900 करोड़ का एम्पायर? सिर्फ एक्टिंग नहीं, इन कामों से भी करते हैं मोटी कमाई
Salman Khan Net Worth- Income Sources: सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में शोहरत के साथ-साथ खूब दौलत भी कमाई है. अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने 2900 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कौन नहीं जानता. अपने 37 साल के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. उनका स्टारडम आज किसी से छुपा नहीं है. सलमान खान ने अपने टैलेंट से तगड़ी फैन फॉलोविंग बनाई और साथ ही खूब पैसा भी कमाया. आज उनका नाम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रईस सितारों में शुमार किया जाता है.
फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो सलमान खान 2900 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. सुपरस्टार के पास कई आलीशान बंगलों से लेकर महंगी गाड़ियां मौजूद है. लेकिन सलमान ने ये सब सिर्फ फिल्मों में काम करके हासिल नहीं किया है. क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार एक्टिंग के अलावा कहां-कहां से मोटी कमाई करते हैं?
सलमान खान के पास कई आलीशान बंगले
- सलमान खान के पास कई शानदार घर हैं जिनमें उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट काफी पॉपुलर है. उनका ये अपार्टमेंट मुंबई के बांद्री में है जिसमें 8 फ्लोर हैं.
- सलमान खान बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं. मैजिक ब्रिक्स की मानें तो उनके इस घर की कीमत 16 करोड़ रुपए है.
- सुपरस्टार का पनवेल में एक खूबसूरत फार्महाउस है जिसका नाम द अर्पिता फार्म्स है. इसकी कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जाती है.
- सियासत डॉट कॉम के मुताबिक सलमान खान के पास गोराई में एक बीच हाउस और दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी एक आलीशान घर है.
सलमान खान का जबरदस्त कार कलेक्शन
- सलमान खान के कार कलेक्शन में बेहद महंगी और लग्जीरियस गाड़ियां शामिल हैं.
- उनके पास एक बुलेटप्रूफ मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 है जिसकी कीमत लगभग 3.40 करोड़ रुपए है.
- वो 2.76 करोड़ की रेंज रोवर वोग और 1.30 करोड़ की कीमत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर के भी मालिक हैं.
- ऑडी RS7, निसान पेट्रोल, BMW X6, मर्सिडीज-बेंज GLE43 AMG और लेक्सस LX 470 भी सलमान की कार कलेक्शन का हिस्सा हैं.
सलमान खान कहां-कहां से करते हैं मोटी कमाई?
- सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस चार्ज करते हैं.
- फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक उनकी एक फिल्म की फीस लगभग 100 करोड़ रुपए है.
- इतना ही नहीं वो अपनी कई फिल्मों के लिए 60 से 70 पर्सेंट तक का प्रॉफिट शेयर भी लेते हैं.
- फिल्मों के अलावा सलमान खान रिएलिटी शो बिग बॉस से भी हर साल मोटी रकम कमाते हैं.
- सलमान खान बिग बॉस के हर एपिसोड के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं.
- बिग बॉस 18 के हर एपिसोड के लिए उन्होंने 60 करोड़ रुपए लिए थे, इस तरह पूरे सीजन से उन्होंने 250 करोड़ रुपए कमाए थे.
- इक्वेंटिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए कमाते हैं.
बिजनेस से भी नेटवर्थ बढ़ा रहे सलमान खान
- सलमान खान का अपना प्रोडक्शन हाउस (सलमान खान फिल्म्स) है जिसे उन्होंने 2011 में बनाया था.
- अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उन्होंने 'बजरंगी भाईजान', 'दबंग 3' और 'भारत' जैसी फिल्में बनाई हैं.
- सलमान का अपना क्लोथिंग ब्रांड 'बीइंग ह्यूमन' है जिससे उनकी अच्छी इनकम होती है.
- इसके अलावा सलमान खान ने रियल एस्टेट में भी इनवेस्टमेंट की हुई है जिससे वो मुनाफा कमाते हैं.
