सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से फैंस कर रहरे हैं. इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह की जोड़ी है, जिसे स्क्रीन पर देखने के लिए भी लोग बेताब हैं. इसी बीच अब वैलेंटाइंस डे के मौके पर इस फिल्म का एक रोमांटिक नंबर रिलीज किया गया है. इस गाने में सलमान खान और चित्रांगदा की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

'मैं हूं' गाना रिलीज

'बैटल ऑफ गलवाल' का नया गाना वैलेंटाइंस डे के मौके पर इसलिए रिलीज किया गया है, क्योंकि ये एक रोमांटिक नंबर है. 'मैं हूं' गाने को श्रेया घोषाल ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है. तो वहीं सलमान खान के लिरिक्स को 'बिग बॉस 19' फेम कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने गाया है. इस गाने में चित्रांगदा औरसलमान की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी नजर आ रही है. इस गाने का वीडियो आपको एक सोल्जर के हैप्पी फैमिली वेकेशन पर ले जाएगा.

जनवरी में हुआ था 'मातृभूमि' रिलीज

इससे पहले जनवरी के महीने में मेकर्स ने इस फिल्म से 'मातृभूमि' गाना रिलीज किया था. ये एक वॉर ड्रामा फिल्म का इमोशनल साइड दिखाने वाला गाना था. इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है. ये देशभक्ति गीत हिमेश रेशमिया ने कम्पोज किया था ऐर इसके लिरिक्स समीर अंजान ने लिखे थे. इस गाने को भी फैंस ने बहुत पसंद किया.

कब होगी फिल्म रिलीज?

बता दें कि सलमान खान और चित्रांगदा सिंह स्टारर ये वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये फिल्म साल 2020 में हुए चाइना और इंडिया के बीच के गलावन वैली क्लैश पर आधारित है. फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में हैं तो वहीं चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी के किरदार में नजर आने वाली हैं. ये फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस एसके फिल्म्स के बैनरतले बनी है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है.