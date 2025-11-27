हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबप्पी लहिरी के पास लग्जीरियस गाड़ियों के साथ थी सोने की ज्वेलरी, जानिए क्यों पहनते थे इतना गोल्ड

बप्पी लहिरी के पास लग्जीरियस गाड़ियों के साथ थी सोने की ज्वेलरी, जानिए क्यों पहनते थे इतना गोल्ड

Bappi Lahiri: बप्पी लाहिड़ी हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक में से एक थे. उनके पास लग्जरी गाड़ियों से लेकर सोने की ज्वैलरी का तगड़ा कलेक्शन था आइए जानते है वो क्यों इतना सोना पहनते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

बोली लहिरी का साल 2022 में 69 साल की उम्र में निधन हो गया था, वहीं आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है. वो हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक में से एक थे. उन्होनें बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए. बप्पी हमेशा से फिल्मों में अपनी एक अलग आवाज और संगीत के लिए जाने जाते थें. इसके अलावा उनकी पहचान उनके सोने के गहनों से भी होती थी. उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आज हम आपको बप्पी लहिरी की ज्वेलरी के बारे में बताते हैं. 

बप्पी लहिरी को सोने के गहने पहनना काफी पसंद था. सोने को वह अपना भाग्य मानते थे. यही वजह है जो बप्पी लहिरी के शरीर पर ढेरों गहने दिखाई देते थें. उनके गले और हाथ हमेशा ज्वेलरी से भरे दिखाई देते थें. बप्पी लहिरी इतनी ज्वेलरी क्यों पहनते थे इस बारे में भी वो अपने कई इंटरव्यू में बता चुकें थें. 

क्यों पहनते थें इतना सोना?
बप्पी लहिरी ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'हॉलीवुड गायक एल्विस प्रेस्ली सोने की चैन पहनते थे और मुझे वह काफी पसंद थे. उस वक्त मैं सोचता था कि जब मैं सफल इंसान बनऊंगा तो अपनी अलग छवि बनाउंगा और उसके बाद मैं इतना सोना पहन पाया. सोना मेरे लिए लकी है.' वहीं बात करें बप्पी लहिरी के पास मौजूद सोने की तो जाहिर है कि उनके पास लाखों रुपये का सोना था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bappi Lahiri (@bappilahiri_official_)

बप्पी लहिरी ने अपने पास मौजूद सोने और संपत्ति की जानकारी साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी. साल 2014 में वह लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे. इस दौरान बप्पी लहिरी ने अपनी संपत्ति के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी थी. चुनावी हलफनामें के अनुसार साल 2014 में बप्पी लहिरी के पास 754 ग्राम सोना था और 4.62 किलो चांदी. 

लग्जीरियस गाड़ियों के थे शौकीन
बता दें, बप्पी लहिरी के लग्‍जरी कारों का भी काफी शौक था. उनके गैराज में कारों का अच्छा कलेक्शन था. बप्पी लाहिरी के पास दुनिया की कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें थी. उनके पास 5 कारें थीं जिनमें बीएमडब्ल्यू और ऑडी शामिल हैं. उनके पास टेस्ला एक्स कार थी जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है.

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 08:34 AM (IST)
Tags :
Bappi Lahiri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Shooting: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
IND vs SA Test Series: टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों के नकाब में 'कातिल' !
Kamla Pasand Family News: दीप्ति की आत्महत्या या हत्या..आखिर सच क्या? | Delhi | Breaking
Hardik Rathi Case: देश के 'भविष्य' का 'हत्यारा' सिस्टम! | Haryana | Rohtak | ABP News
Miss Cosmo India 2025 | Vipra Mehta Interview | उनका सफर | सपने और मकसद
SIR Row: कौन बोला..BLO-बेबस लाचार ऑफिसर? | EC | Opposition Vs NDA | Bharat Ki Baat | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Shooting: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
IND vs SA Test Series: टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
टेलीविजन
Naagin 7 Promo: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
नागिन 7 प्रोमो: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई
हेल्थ
Intermittent Fasting: क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो जाता है लिवर? जानें इसके पीछे का पूरा सच
क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो जाता है लिवर? जानें इसके पीछे का पूरा सच
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget