बोली लहिरी का साल 2022 में 69 साल की उम्र में निधन हो गया था, वहीं आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है. वो हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक में से एक थे. उन्होनें बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गाने दिए. बप्पी हमेशा से फिल्मों में अपनी एक अलग आवाज और संगीत के लिए जाने जाते थें. इसके अलावा उनकी पहचान उनके सोने के गहनों से भी होती थी. उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आज हम आपको बप्पी लहिरी की ज्वेलरी के बारे में बताते हैं.

बप्पी लहिरी को सोने के गहने पहनना काफी पसंद था. सोने को वह अपना भाग्य मानते थे. यही वजह है जो बप्पी लहिरी के शरीर पर ढेरों गहने दिखाई देते थें. उनके गले और हाथ हमेशा ज्वेलरी से भरे दिखाई देते थें. बप्पी लहिरी इतनी ज्वेलरी क्यों पहनते थे इस बारे में भी वो अपने कई इंटरव्यू में बता चुकें थें.

क्यों पहनते थें इतना सोना?

बप्पी लहिरी ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'हॉलीवुड गायक एल्विस प्रेस्ली सोने की चैन पहनते थे और मुझे वह काफी पसंद थे. उस वक्त मैं सोचता था कि जब मैं सफल इंसान बनऊंगा तो अपनी अलग छवि बनाउंगा और उसके बाद मैं इतना सोना पहन पाया. सोना मेरे लिए लकी है.' वहीं बात करें बप्पी लहिरी के पास मौजूद सोने की तो जाहिर है कि उनके पास लाखों रुपये का सोना था.

View this post on Instagram A post shared by Bappi Lahiri (@bappilahiri_official_)

बप्पी लहिरी ने अपने पास मौजूद सोने और संपत्ति की जानकारी साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी. साल 2014 में वह लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे. इस दौरान बप्पी लहिरी ने अपनी संपत्ति के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी थी. चुनावी हलफनामें के अनुसार साल 2014 में बप्पी लहिरी के पास 754 ग्राम सोना था और 4.62 किलो चांदी.