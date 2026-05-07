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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'

Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'

BandarTeaser: बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' का टीजर रिलीज हो गया है. फिल्म की पहली झलक में बॉबी काफी अलग अवतार में नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 May 2026 03:04 PM (IST)
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अनुराग कश्यप की 'बंदर' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में बॉबी देओल ने लीड रोल प्ले किया है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं मेकर्स ने आज, 7 मई को 'बंदर' का टीजर जारी कर दिया है. जिसके देखने के बाद फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. टीजर में बॉबी देओल के एक बेहद अनोखे अवतार में नजर आ रेह हैं.

बंदर के टीजर में दिखा बॉबी देओल का अलग अंदाज
फिल्म 'एनिमल' में अपनी दमदार एक्टिंग से छा जाने के बाद बॉबी देओल अब 'बंदर' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी में है. आज रिलीज हुए फिल्म के टीज़र में बॉबी के किरदार की पहली झलक सामने आई है जिसमें वे 70 के दशक के डिस्को डांसर के लुक में दिख रहे हैं.  स्टेज पर शाइनी जैकेट पहनकर पॉपुलर सॉन्ग 'कम ऑन बेबी दिल किसको देगी' के रीमैजिन वर्जन पर परफॉर्म करते नजर आते हैं. अनुराग कश्यपकी इस फिल्म के टीजर में फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न का हिंट दिया है जिसके बाद लग रहा है कि ये फिल्म काफी इंटेंस और उलझन से भरी हुई है. ऐसा लग रहा कि बॉबी फिल्म में फेक डेटिंग गेम के जाल में फंसकर जेल पहुंच जाते हैं. 

 

 
 
 
 
 
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अपनी दमदार और एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकिंग स्टाइल के लिए जाने जाने वाले अनुराग कश्यप, बंदर के साथ एक बार फिर इमोशनल रूप से अस्थिर रिश्तों और कॉम्पलिकेटेज किरदारों को पर्दे पर उतारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं हालांकि टीज़र में कहानी के मेजर प्लॉट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कियॉस, ड्रामा और आपसी तनाव की झलकियां दर्शकों की दिलचस्पी जगाने के लिए काफी हैं.

टीजर देख फैंस हुए हैरान
बंदर के टीजर में बॉबी देओल के अलग अंदाज को देख फैंस के होश उड़ गए हैं और वे इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, " बॉबी देओल का स्वैग पूरी स्क्रीन कैप्चर कर रहा है." एक अन्य ने लिखा, " टीजर देख ऐसा लग रहा है फुल पैसा वसूल मैडनेस आने वाला है." 


Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस

टीजर में फिल्म के अन्य किरादारों की भी मिली झलक
टीजर में फिल्म के अन्य किरदारों की झलक भी दिखाई गई है. बता दें कि बॉबी देओल के अलावा, फिल्म में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आज़ाद, रिद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोंसले सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. इसका स्क्रीनप्ले सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, जो पाताल लोक, कोहरा और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, उनके कोलैबोरेशन से फिल्म की कहानी और किरदारों के आपसी कनेक्शन को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं. 

कब रिलीज होगी बंदर? 
इसी के साथ बता दें कि बंदर अब 5 जून 2026 में को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.  निखिल द्विवेदी की सैफ्रॉन मैजिकवर्क्स द्वारा निर्मित और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा प्रोड्यूस ये फिल्म अनुराग कश्यप के साथ बॉबी देओल का पहला कोलैबोरेशन है. 

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Published at : 07 May 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Anurag Kashyap Bobby Deol Bandar
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