‘10-15 मिनट में उतर गया नशा’, अब 12 करोड़ की Rolls Royce खरीदकर पछता रहे रैपर बादशाह
Badshah On Rolls Royce Cullinan II: फेमस रैपर बादशाह दुनिया की सबसे महंगी एसयूवी मे से एक के मालिक हैं. हालांकि अब उन्हें इस करोड़ों की गाड़ी खरीदने का अफसोस हो रहा है.
पिछले साल फेमस रैपर बादशाह ने रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II खरीदने वाले पहले इंडियन म्यूजिशियन बनकर खूब सुर्खियां बटोरी थी. इस बेहद एक्सपेंसिव गाड़ी के मालिक बनकर वे मुकेश अंबानी, शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे अल्ट्रा-एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गए थे. हालांकि, बादशाह की ये लग्ज़री परचेज, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत लगभग 12.45 करोड़ रुपये से शुरू होती है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दबाज़ी में ली गई थी और अब रैपर को इसे लेने का अफसोस हो रहा है.
बादशाह को रोल्स-रॉयस कलिनन खरीदने का अफसोस
दरअसल हाल ही में कर्ली टेल्स से बात करते हुए, बादशाह ने कहा कि रोल्स-रॉयस कलिनन सीरीज़ II का उनका ये फैसला काफी जल्दबाजी में लिया गया था. पहले वे दुनिया की सबसे महंगी एसयूवी में से एक का मालिक होने पर काफी एक्साइटेड भी थे लेकिन उनकी ये एक्साइटमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रही. उन्होंने कहा, ‘यह नशा मुश्किल से 10-15 मिनट तक रहा’
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कार खरीदना बहुत जल्दबाज़ी में लिया गया था. जल्दी से फ़ैसला कर लिया कि आज लेना है.” उन्होंने आगे कहास “बादशाह वाली फीलिंग है. यह एक अच्छी कार है. 10-15 मिनट तक उसका नशा रहा, और फिर आप सोचते हैं, आगे क्या?” रैपर के लिए, कलिनन लंबे समय तक चलने वाली कार से कम थी
View this post on Instagram
बादशाह लग्जरी चीजें क्यों खरीदते हैं?
बाउसी इंटरव्यू में बादशाह ने बताया कि वह इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीदते हैं. उन्होंने कहा, "मेरा मन करता है कि जो भी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे अच्छा है, वह मेरे पास हो. लोग कहते हैं ना कि यह सबसे अच्छी गाड़ी है. तो मैं चाहता हूं कि वो सारी चीज़ें मेरे पास हों."
वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्राइसिस के समय लग्ज़री चीज़ों में से किसे बचाएंगे, तो बादशाह का जवाब सीधा और मज़ेदार था. उन्होंने कहा, "मैं कार बचाऊंगा. फिर मुझे कार में ही रहना पड़ेगा."
आज भी प्राइस टैग चेक करते हैं बादशाह
अपनी महंगी खरीदारी के बावजूद, बादशाह ज़ोर देकर कहते हैं कि उन्होंने पैसे से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है.उन्होंने कहा, "मैं अभी भी सबसे पहले प्राइस टैग देखता हूं." "मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ऐसा न करूं."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL