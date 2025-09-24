अमेरिका टूर के दौरान बादशाह को लगी चोट, सूजी आंखों के साथ शेयर की तस्वीरें
Badshah Injury: मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें उनकी एक आंख पर पट्टी लगी नजर आई जिसे देखने के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं.
बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों चर्चा में है. हाल ही में उनका आॉपरेशन हुआ है, जिसकी तस्वीरें बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी शेयर की हैं. तस्वीरों को देखने के बाद उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई. उन्हें ऐसा देख फैंस कमेंट्स के जरिए उनका हालचाल पूछ रहे हैं.
बादशाह ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई. तस्वीरों में बादशाह की एक आंख पर काफी सूजन साफतौर पर दिखाई दे रही है. उन्हें ऐसा देख फैंस कमेंट्स के जरिए उनका हालचाल पूछ रहे हैं. कई फैंस उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
'अवतार जी का मुक्का हिट...'
बादशाह ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'अवतार जी का मुक्का हिट करता है जैसे...' इसमें उन्होंने हैशटैग के साथ 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'कोकाइना' लिखा.
सर्जरी का करना पड़ा सामना
हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'बादशाह को अपने पिछले शो के दौरान इस चोट का सामना करना पड़ा था, सिंगर को नॉर्थ अमेरिका टूर के आखिरी शो में आंख में चोट लग गई थी. परफॉर्मेंस के दौरान उनकी आंख में कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने शो पूरा किया. बाद में डॉक्टर ने जांच में बताया कि उनकी आंख में कॉर्नियल अब्रेशन है. इसके लिए छोटी सी सर्जरी हुई और डॉक्टर ने 5 दिन तक आई पैच लगाने की सलाह दी है.'
सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में आए नजर
बता दें कि बादशाह हाल ही में आर्यन खान की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक खास रोल में नजर आए थे. इस शो में उनकी झड़प मनोज पाहवा के निभाए किरदार अवतार से होती है. यही वजह है कि बादशाह ने अपनी आंख की सूजन को 'अवतार का मुक्का' बताकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में अपना पोस्ट शेयर किया है.
