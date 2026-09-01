Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस

शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस

शादी के 5 महीने बाद ही बादशाह और ईशा रिखी अलग हो गए हैं. इस जोड़ी ने सोशल मीडया पर पोस्ट कर अपने तलाक अनाउंसमेंट की है. साथ ही लिखा है कि उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की पांच महीने की शादी टूट गई है. कपल ने कन्फर्म किया है कि वे अलग हो रहे हैं, जिससे उनके रिश्ते को लेकर हफ़्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. इस कपल ने सोमवार रात अपनी-अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक जैसा बयान शेयर करके अपने तलाक की अनआउंसमेंट की है.

बादशाह और ईशा रिखी ने की तलाक की अनआउंसमेंट
बादशाह ने  अपने इंस्टा पर ईशा रिखी से अलग होने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि यह फ़ैसला आपसी सहमति से लिया गया है और उन्होंने फैन्स और मीडिया से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा. बादशाह ने पोस्ट में लिखा है, "मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है, और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें."

 बादशाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, "इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा. हम ईमानदारी से गुजारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे कोई अटकलें या अंदाजे न लगाए जाएं."


शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस

जुलाई में फैली थी रिश्ते में अनबन की खबरें
जुलाई में सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते में खटास की खबरें फैलने लगी थीं. उसी दौरान, ईशा ने बादशाह के साथ बिताए पलों की तस्वीरों और वीडियो का एक मोंटाज शेयर किया और साथ में एक क्रिप्टिक कैप्शन लिखा था. उन्होंने लिखा था, "हर तूफ़ान एक सबक है. हर प्रार्थना एक उम्मीद है." और साथ में दिल टूटने वाला इमोजी और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि क्या यह कपल अपने रिश्ते में मुश्किलों का सामना कर रहा है.

यह खबर ऐसे समय में आई है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि ईशा, सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस ' के सीजन 20 में हिस्सा ले सकती हैं. 

ये भी पढ़ें:-'बंटवारा 1947' के बाद अब सनी देओल ने शुरू की 'एंटनी' की शूटिंग, जानें- एक्टर की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट

बादशाह और ईशा रिखी ने गुपचुप शादी की थी
बादशाह और ईशा रिखी ने गुपचुप शादी की थी. इस जोड़ी की शादी की खबरें मार्च में फैली थी. ईशा की मां ने दोनों की इंटीमेट शादी की तस्वीरें शेयर की थीं. खबरें थी कि इस जोड़ी ने शादी से पहले चार साल तक एक दूसरे को डेट किया था. बाद में ईशा ने जून में अपने इंस्टा पर आस्क मी सेशन में बादशाह संग अपनी शादी कंफर्म की थी.

बादशाह ने ईशा रिखी से की थी दूसरी शादी
बादशाह की ईशा रिखी संग दूसरी शादी है जो पांच महीने में ही खत्म हो गई है. इससे पहले उनकी शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी जेसीमी ग्रेस मसीह सिंह हैय 2020 में तलाक को फाइनलाइज करने से पहले ही यह जोड़ा अलग हो गया था. उनकी बेटी का जन्म जनवरी 2017 में हुआ था.

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन

Published at : 01 Sep 2026 07:23 AM (IST)
Tags :
Badshah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
बॉलीवुड
मंडे टेस्ट में 'टॉक्सिक' पास हुई या फेल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन
मंडे टेस्ट में कैसा रहा 'टॉक्सिक' का हाल? जानें-6ठे दिन का कलेक्शन
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने किया 555वीं फिल्म का ऐलान, नाम पर सस्पेंस बरकरार
अनुपम खेर ने किया 555वीं फिल्म का ऐलान, नाम पर सस्पेंस बरकरार
बॉलीवुड
'रणवीर सिंह-रणबीर कपूर को नहीं जानता', बोले अन्नू कपूर, तमन्ना भाटिया को लेकर भी दी सफाई
'रणवीर सिंह-रणबीर कपूर को नहीं जानता', बोले अन्नू कपूर, तमन्ना भाटिया को लेकर भी दी सफाई
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
विश्व
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
फ़ुटबॉल
कितनी दौलत के मालिक हैं लियोनस मेसी? जानें विराट-रोहित से कितने अमीर
कितनी दौलत के मालिक हैं लियोनस मेसी? जानें विराट-रोहित से कितने अमीर
बॉलीवुड
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
इंडिया
कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!
कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
ट्रेंडिंग
कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो
कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget