शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस

रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी की पांच महीने की शादी टूट गई है. कपल ने कन्फर्म किया है कि वे अलग हो रहे हैं, जिससे उनके रिश्ते को लेकर हफ़्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. इस कपल ने सोमवार रात अपनी-अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक जैसा बयान शेयर करके अपने तलाक की अनआउंसमेंट की है.

बादशाह और ईशा रिखी ने की तलाक की अनआउंसमेंट

बादशाह ने अपने इंस्टा पर ईशा रिखी से अलग होने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि यह फ़ैसला आपसी सहमति से लिया गया है और उन्होंने फैन्स और मीडिया से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा. बादशाह ने पोस्ट में लिखा है, "मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है, और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें."

बादशाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर लिखा, "इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा. हम ईमानदारी से गुजारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे कोई अटकलें या अंदाजे न लगाए जाएं."





जुलाई में फैली थी रिश्ते में अनबन की खबरें

जुलाई में सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते में खटास की खबरें फैलने लगी थीं. उसी दौरान, ईशा ने बादशाह के साथ बिताए पलों की तस्वीरों और वीडियो का एक मोंटाज शेयर किया और साथ में एक क्रिप्टिक कैप्शन लिखा था. उन्होंने लिखा था, "हर तूफ़ान एक सबक है. हर प्रार्थना एक उम्मीद है." और साथ में दिल टूटने वाला इमोजी और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच यह अटकलें लगने लगीं कि क्या यह कपल अपने रिश्ते में मुश्किलों का सामना कर रहा है.

यह खबर ऐसे समय में आई है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि ईशा, सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस ' के सीजन 20 में हिस्सा ले सकती हैं.

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बादशाह और ईशा रिखी ने गुपचुप शादी की थी

बादशाह और ईशा रिखी ने गुपचुप शादी की थी. इस जोड़ी की शादी की खबरें मार्च में फैली थी. ईशा की मां ने दोनों की इंटीमेट शादी की तस्वीरें शेयर की थीं. खबरें थी कि इस जोड़ी ने शादी से पहले चार साल तक एक दूसरे को डेट किया था. बाद में ईशा ने जून में अपने इंस्टा पर आस्क मी सेशन में बादशाह संग अपनी शादी कंफर्म की थी.

बादशाह ने ईशा रिखी से की थी दूसरी शादी

बादशाह की ईशा रिखी संग दूसरी शादी है जो पांच महीने में ही खत्म हो गई है. इससे पहले उनकी शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी जेसीमी ग्रेस मसीह सिंह हैय 2020 में तलाक को फाइनलाइज करने से पहले ही यह जोड़ा अलग हो गया था. उनकी बेटी का जन्म जनवरी 2017 में हुआ था.

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