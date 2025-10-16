एक्टर रजत बेदी को जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी और कोई मिल गया के लिए जाना जाता है. उन्होंने हाल ही में आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जबरदस्त कमबैक किया. सीरीज में रजत ने जरज सक्सैना का रोल प्ले किया है. उनके कैरेक्टर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

रजत बेदी के साथ-साथ उनकी बेटी वीरा बेदी भी चर्चा में आ गई है. दरअसल, बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग के दौरान रजत बेदी की 18 साल की बेटी वीरा बेदी भी पहुंची थी. वीरा ने लाइमलाइट चुरा ली थी. उनके लुक्स को करीना कपूर से कम्पेयर किया गया. इसके बाद से वीरा काफी चर्चा में हैं. हालांकि, अब रजत ने बताया कि वीरा इस सब अटेंशन से डर गई है.

अटेंशन से डरी हुई है रजत बेदी की बेटी

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में रजत ने कहा, 'फिलहाल जो अटेंशन उसे मिल रही है वो उससे एक्साइटेड है. लेकिन साथ में वो डरी हुई भी है. उसके लिए ये बहुत ही इमोशनल भी है. वो डर भी जाती है. बोलती है पापा अब मैं कहीं भी जाती हूं तो लोग...अब लोग उसे घूरने लगे हैं. उसने इंस्टाग्राम पर फोटोज भी देखे, जो उसने नहीं डाले हैं. वो जेनरेट किए गए हैं. मेरा मतलब है कि वो हर सेकंड इन सब के बारे में सोच रही है. वो चिंता में भी है कि पापा देखिए लोग क्या गलत-गलत कर रहे हैं.'

बॉलीवुड में आएंगी रजत बेदी की बेटी वीरा?

बता दें कि वीरा हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रहती थी. फिलहाल वो पढ़ाई कर रही है. उनका फिलहाल बॉलीवुड में एंट्री को लेकर कोई इरादा नहीं है. उनके भाई विवान बेदी, बॉलीवुड करियर बनाना चाहते हैं. उन्होंने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन खान को असिस्ट किया. अब वो एक्टर के तौर पर भी अपनी जर्नी शुरू करेंगे.