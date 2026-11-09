दिवाली की यादों में खोए बाबिल, बोले- बाबा की हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थीं

एक्टर बाबिल खान ने बचपन की दिवाली से जुड़ी खूबसूरत यादें शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में दिवाली का त्योहार घर में बनने वाली मिठाइयों की खुशबू, दोस्तों के साथ मस्ती और अपने पिता व दिवंगत एक्टर इरफान खान के साथ बिताए खास पलों से भरा होता था.

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब समय के साथ दिवाली मनाने का उनका अंदाज काफी बदल गया है. अब वह बड़े जश्न और शोर-शराबे के बजाय करीबी दोस्तों और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना पसंद करते हैं.

बाबा की यादें हैं खास

बाबिल ने आईएएनएस से कहा, 'बचपन में दिवाली का अपना ही जादू होता था. त्योहार से कई दिन पहले ही पूरे घर में मिठाइयों की खुशबू फैल जाती थी. दोस्तों के साथ इधर-उधर भागना, रात के खाने से पहले कितनी मिठाइयां खाने को मिल सकती हैं, इस पर मोलभाव करना और बाबा को अपने मजाकिया अंदाज और कहानियों से पूरे कमरे को रोशन करते देखना, ये सब उस समय की खास यादें हैं.'

बाबिल ने बताया कि अब दिवाली का माहौल उनके लिए पहले से काफी शांत और सुकून भरा हो गया है. अब बाहर का शोर कम हो गया है और मन की गर्माहट ज्यादा मायने रखती है. अब त्योहार का मतलब बहुत ज्यादा भागदौड़ या शोर-शराबा नहीं है. मैं घर में ऐसा सुकून भरा माहौल बनाना पसंद करता हूं, जहां करीबी दोस्त और परिवार के लोग आराम से बैठ सकें. सभी अपने जूते उतारकर कालीन पर बैठें, अच्छा संगीत सुनें, साथ में खाना खाएं और सुबह के शुरुआती घंटों तक बातें करते रहें.

Actor Babil Khan has reminisced about his childhood Diwali celebrations, recalling how the festival was filled with the aroma of home-cooked sweets, fun with friends and precious moments with his father, late actor Irrfan Khan . Babil Khan recalls late father Irrfan Khan’s humour, stories while reminiscing about childhood Diwali celebrations 🔗https://t.co/1mfzf8lfJy — IANS (@ians_india) November 9, 2026

ऐसा रहा बाबिल का फिल्मी सफर

बाबिल के करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत कैमरा असिस्टेंट के तौर पर की थी. वह बॉलीवुड फिल्म 'करीब करीब सिंगल' से जुड़े थे. इसके बाद साल 2022 में उन्होंने अन्विता दत्त की साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म 'कला' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी नज़र आई थीं.

साल 2023 में बाबिल फिल्म 'फ्राइडे नाइट प्लान' में दिखाई दिए. इसमें उन्होंने जूही चावला के बेटे सिद्धार्थ मेनन का किरदार निभाया था. इसके बाद वह वेब सीरीज 'द रेलवे मेन' में नजर आए. भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित इस सीरीज में उनके साथ दिव्येंदु शर्मा, केके मेनन और आर. माधवन भी अहम भूमिकाओं में थे. मई 2025 में बाबिल उस समय भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था.