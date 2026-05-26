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Babil Khan Journey: मलयालम फिल्मों में डेब्यू करेंगे बाबिल खान, बोले- मेरे लिए करियर का नया अध्याय है

Babil Khan Journey: बाबिल खान जल्द ही अपनी पहली मलयालम फिल्म 'गांधी बाजार संडे मार्केट' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग सिलीगुड़ी में शुरू हो चुकी है बाबिल इस नई शुरुआत को लेकर काफी खुश हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 26 May 2026 07:49 PM (IST)
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दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है. अब वो अपने करियर में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं. बाबिल जल्द ही मलयालम सिनेमा में नजर आने वाले हैं. उन्होंने अपनी नई फिल्म 'गांधी बाजार संडे मार्केट' की शूटिंग पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुरू कर दी है.

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फिल्म को लेकर काफी खुश हैं बाबिल

इस फिल्म को लेकर बाबिल काफी एक्साइटेड नजर आए. उनका कहना है कि मलयालम सिनेमा में एंट्री लेना उनके लिए करियर का नई शुरुआत है. साथ ही एक ऐसा सफर भी है जिसे शुरू करने के लिए वो खुद को खुशकिस्मत मानते हैं.

फिल्म में नजर आएंगे कई कलाकार

इस फिल्म का डायरेक्टर मशहूर फिल्ममेकर बाबू जनार्दन कर रहे हैं. फिल्म में बाबिल खान के साथ कई जाने-माने कलाकार भी नजर आएंगे. इनमें अपर्णा बालमुरली, दीपक परमबोल, निखिल नायर, जॉनी एंटनी, जगदीश, सुधीर करमना, अथमिया राजन और जयशंकर जैसे कलाकार शामिल हैं. माना जा रहा है कि फिल्म में दमदार कहानी और मजबूत एक्टिंग देखने को मिलेगा.

मलयालम फिल्मों को लेकर कही दिल की बात

बाबिल खान ने मलयालम सिनेमा को लेकर कहा, 'मलयालम फिल्मों का मेरे दिल में हमेशा से खास स्थान रहा है. वहां की फिल्मों में कहानियों को सेंसटिविटी और इमोशन गहराई के साथ पेश किया जाता है. एक एक्टर के तौर पर मैं हमेशा खुद को नई सिचूएशन में डालकर सीखने की कोशिश करता हूं. असली विकास तभी होता है, जब कलाकार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए लोगों, नई इमोशंस और नई दुनिया को अपनाता है.'

नई शुरुआत को लेकर बोले बाबिल

उन्होंने आगे कहा, 'गांधी बाजार संडे मार्केट' की शूटिंग शुरू करना मेरे लिए बेहद खास एक्सपीरियंस है. सिलिगुड़ी में शूटिंग करते हुए मैं काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा हूं. मैं इस फिल्म के जरिए खुद को एक नए तरीके से खोजने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये सफर पसंद आएगा.'

टीम की भी की तारीफ

बाबिल ने डायरेक्टर बाबू जनार्दन और फिल्म की पूरी टीम की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'इतने एक्सपीरियंस और टैलेंटिड कलाकारों के साथ काम करना मेरे लिए सीखने का शानदार मौका है. मैं हमेशा ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूं, जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न हों, बल्कि लोगों पर गहरा असर छोड़ें. एक एक्टर के साथ-साथ मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश भी करता हूं और ये फिल्म मुझे वही मौका दे रही है.'

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नई शुरुआत के लिए जताई खुशी

अपने बयान में बाबिल ने कहा, 'मलयालम सिनेमा में कदम रखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैं इस नई शुरुआत को लेकर खुद को खुश और शुक्रगुजार महसूस कर रहा हूं. हर नई भाषा और नई इंडस्ट्री कलाकार को बहुत कुछ सिखाती है और मैं इस एक्सपीरियंस को पूरी ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूं.'

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Published at : 26 May 2026 07:49 PM (IST)
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