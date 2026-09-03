'बाप' में डांस नंबर से धमाका करेंगे सनी-मिथुन-संजय-जैकी, फिल्म को लेकर नया अपडेट

सनी देओल को हाल ही में फिल्म 'बंटवारा 1947' में देखा गया. इस फिल्म को रिव्यूज तो पॉजिटिव मिले. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया. खैर सनी देओल अब एक नई फिल्म से धमाका मचाने आ रहे हैं. वो फिल्म 'बाप' में दिखेंगे. इस फिल्म में सनी देओल के अलावा, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और जैक श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

चारों स्टार्स मचाएंगे धमाल

अब खबरें हैं कि चारों एक्टर्स फिल्म के लिए एक गाने में भी दिखेंगे. इसमें उनका ट्रेडमार्क एक्शन और डांस देखने को मिलेगा. फिल्म को विवेक चौहान डायरेक्ट कर रहे हैं और अहमद खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. विवेक ने हाल ही में एक म्यूजिक वीडियो शूट किया है. गाने जून में शूट हुआ. गाना मड आईलैंड में शूट हुआ. इश प्रमोशनल वीडियो में चारों स्टार्स धमाका करते नजर आएंगे. इसके अलावा कई एक्शन मोमेंट भी दिखेंगे.

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इस फिल्म का मैन अट्रैक्शन एक्शन ही है. एक्शन सीक्वेंस को एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख और रवि वर्मा कोरियोग्राफ कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इसमें अलग-अलग एक्शन सीन भी दिखाए जाएंगे. एक सीन में सनी और संजय बोइंग प्लेन की छत पर लड़ते दिखेंगे. फिल्म में ऐसे सीन शामिल हों.' इस अप्रोच से सॉन्ग को ज्यादा सिनमैटिक प्रजेंटेशन मिले और ये पारंपरिक डांस प्रमोशनल वीडियो न लगे.

अहमद खान ने कहा कि चारों एक्शन आइकन को साथ में डांस करते हुए देखना यादगार मोमेंट होगा. उन्होंने शूट के बारे में बताते हुए कहा, 'सच्चे एक्शन हीरोज को डांस और डायलॉगबाजी करते हुए देखना बड़ा मजेदार होने वाला है.' डायरेक्टर विवेक चौहान ने कहा कि चारों को एक साथ एक फ्रेम में देखना सिनमैटिक फीस्ट से कम नहीं है.

बता दें कि फिल्म की अनाउंसमेंट 2022 में हुई थी. अब फिल्म को लेकर बज बन रहा है और लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं. फिल्म में जॉनी लीवर भी नजर आएंगे.

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