भारतीय सिनेमा में बाहुबली 1 और 2 इतिहास रचने में सफल रही थी. इसके एक दशक बाद, एसएस राजामौली की ये मैग्नम ऑप्स ‘बाहुबली: द एपिक’ के रूप में सिनेमाघरों में लौट आई है. यह ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ का कंबाइंड चार घंटे का री-एडिट कट है. 31 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज़ हुई ये फिल्म एक बार फिर दर्शकों को महिष्मती के साम्राज्य में वापस ले गई है. इसी के साथ ‘बाहुबली: द एपिक’ का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं लोगों को ये कैसी लगी?

‘बाहुबली: द एपिक’ का फर्स्ट रिव्यू आउट

अमेरिका में ‘बाहुबली: द एपिक’ के प्रीमियर का अर्ली रिव्यू काफी शानदार है. फिल्म लवर्स ने इसे "मस्ट वॉच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस" बताया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग में ज़बरदस्त उछाल भी देखा गया जिससे यह कंफर्म होता है कि बाहुबली का जादू दस साल बाद भी दुनिया भर के दर्शकों को बांधे हुए है. ‘बाहुबली: द एपिक’ के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है, जो इस नए एक्सपीरियंस की तारीफ़ करते नहीं थक रहे.

एक ने लिखा, "‘एक दशक बाद भी वही एक्सपीरियंस, वही इमोशंस, यही है बाहुबली, बेहतरीन कट. बेहतरीन एडिटिंग और वो इटरनल वॉर सरप्राइज़, एनीमेशन बहुत अच्छा है भारतीय एनिमेशन उद्योग में इसके बदलाव का बेसब्री से इंतज़ार है. ठीक वैसे ही जैसे बीबी ने भारतीय सिनेमा में किया था."

Same experience, emotions even after a DECADE. That's BAAHUBALI ❤️



Crispy cut. Well edited.



And that ETERNAL WAR Suprise🛐

The Animation is too good



Can't wait for it to change the game of Indian animation industry

just like bb did for Indian cinema#BaahubaliTheEpic pic.twitter.com/ff97uH9pLK — aRRRmin Yagami (@movielover707) October 30, 2025

एक अन्य ने लिखा, " बाहुबली द एपिक, इस महाकाव्य ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया. प्रभास एक आदर्श हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, स्टनिंग महिलाओं के डेपिक्शन ने मुझे इस फिल्म से प्यार कर दिया है. आईमैक्स के लिए रीमास्टर्ड और रीएडिटेड, बाहुबली की यह री रिलीज़, अपने ओरिजनल प्रदर्शन के 10 साल बाद, वाकई नई लगती है."

@BaahubaliMovie The Epic, had me entranced. Prabhas is an icon, but it’s the depiction of strong, stunning, and eloquent women that has me IN LOVE with this movie. Remastered and re-edited for IMAX, this re- release of Baahubali 10 years after its original debut, truly feels new. pic.twitter.com/O2bvPBSCks — Sabeen (@hijabibounder) October 30, 2025

कई और ने भी बाहुबली द एपिक की खूब तारीफ की है.

Overseas audiences are going gaga over The Epic. Letterboxd reviews are just lit! 🔥🔥🔥

Raving responses from International Premieres. 💥



Book your tickets now! #BaahubaliTheEpic #BaahubaliTheEpicOn31stOct pic.twitter.com/95NIbZtoJK — Baahubali (@BaahubaliMovie) October 30, 2025

इसे ज़रूर देखें

नए वर्जन को इसकी इमोशनल डेप्थ और बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए सराहा जा रहा है. एक दर्शक ने लिखा, " बाहुबली द एपिक, एक्सीलेंट, इमोशनल इसे ज़रूर देखें. आपने बाहुबली जितनी बार भी देखी हो, ये सिंगल पार्ट एडिटेड वर्जन आपके एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग बनाता है और आपके टाइम और मनी का वर्थ है."

अन्य लोगों ने इस प्रयास की तारीफ करते हुए कहा, "अभी भी फ्रेश लगती है और एड्रेनालाईन रश देता है... एसएस राजामौली और उनकी टीम को उनके अटेम्प्ट के लिए बधाई." एक अन्य यूजर ने कहा, "बाहुबली को रिलीज़ हुए 10 साल हो गए हैं... फिर भी, वॉर सीक्वेंस शानदार है."