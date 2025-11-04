प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया स्टारर एससएस राजामौली निर्देशित ‘बाहुबली: द एपिक’ 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई थी और फिर इसने वीकेंड पर भी अच्छा कारोबार किया. हालांकि मंडे टेस्ट में ‘बाहुबली: द एपिक’ लुढ़क गई है. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितना कलेक्शन किया है?

‘बाहुबली द एपिक’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

ब‘बाहुबली द एपिक’ ने ओपनिंग वीकेंड पर तो अच्छी कमाई की लेकिन वीकडेज में आते ही इसकी कमाई घट गई. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, बाहुबली: द एपिक ने सोमवार को भारत में 1.65 करोड़ की कमाई की है. जिससे इसकी कुल घरेलू कमाई 26 करोड़ रुपये हो गई है.

बता दें कि गुरुवार के प्रीमियर से इस फिल्म ने 1.15 करोड़ और शुक्रवार को 9.65 करोड़ के साथ शानदार शुरुआत की थी. इसके अलावा, इसने रविवार को 6.3 करोड़ रुपये और शनिवार को 7.25 करोड़ रुपये जोड़े थे. वहीं चौथे दिन सोमवार को ये आंकड़ा गिरकर 1.65 करोड़ रह गया.

दुनियाभर में कितनी की कमाई?

जहां तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस की बात है, फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 39.75 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि वीकडेज में गिरावट नॉर्मल है, लेकिन यह देखना बाकी है कि फिल्म पूरे सप्ताह स्थिर रह पाती है या नहीं. वैसे 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (2015) ने दुनिया भर में 650 करोड़ रुपये और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (2017) ने 1788.06 करोड़ रुपये की कमाई की थी. बड़ी उम्मीदों के साथ रिलीज़ हुई 'बाहुबली: द एपिक' ने एक अपकमिंग एनिमेटेड कहानी 'बाहुबली: द इटरनल वॉर' का भी टीज़र जारी किया, जो कथित तौर पर 120 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है.

बाहुबली: द एपिक के बारे में

बाहुबली: द एपिक निर्देशक राजामौली और निर्माता शोभु यार्लागड्डा का प्रोजेक्ट है. ये दोनों बाहुबली फिल्मों का एक कंबाइंड वर्जन है. 5 घंटे से ज़्यादा की ड्यूरेशन को घटाकर बाहुबली: द एपिक में 3 घंटे 44 मिनट कर दिया गया है. फिल्म के रीमास्टरिंग के दौरान, इसे विजुअल और साउंड के लिहाज से बेहतर बनाया गया है. वहीं कुछ सीन्स को या तो छोटा किया गया है या हटा दिया गया है. बता दें कि इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है.