'मिट्टी में मिला दिया जाएगा', सिंगर बी प्राक को मिली जान से मारने की धमकी, 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी
Death Threat: हाल ही में सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है और इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है.
सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले शख्स ने 10 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फिरौती मांगी है और साफ कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए गए तो बी प्राक को 'मिट्टी में मिला' दिया जाएगा. इस धमकी के बाद से पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में डर और चिंता का माहौल बन गया है.
दोस्त दिलनूर बबलू के जरिए पहुंची धमकी
ये धमकी सीधे बी प्राक को नहीं दी गई बल्कि उनके दोस्त और पंजाबी सिंगर दिलनूर बबलू के जरिए दी गई है. दिलनूर बबलू मोहाली के वन राइज सोसाइटी सेक्टर 99 में रहते हैं. धमकी मिलने के बाद दिलनूर ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले की जानकारी दी.
विदेशी नंबर से मिस्ड कॉल और वॉयस मैसेज
शिकायत के मुताबिक 5 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर दिलनूर बबलू के फोन पर एक विदेशी नंबर से दो मिस्ड कॉल आए. अगले दिन यानी 6 जनवरी को दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर उसी नंबर से कॉल आई जिसे दिलनूर ने रिसीव नहीं किया. इसके बाद उन्हें एक वॉयस मैसेज मिला जिसमें धमकी देने वाले ने खुद को ‘आरजू बिश्नोई’ बताया और कहा कि बी प्राक 10 करोड़ रुपये का इंतजाम करें.
एक हफ्ते का अल्टीमेटम और जान का खतरा
वॉयस मैसेज में धमकी देने वाले ने कहा कि पैसे देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. अगर पैसे नहीं दिए गए तो बी प्राक और उनके साथियों को घातक नुकसान पहुंचाया जाएगा. उसने कहा, 'चाहे किसी भी देश में चले जाएं, अगर हमारे साथ नहीं चले तो मिट्टी में मिला देंगे.' दिलनूर ने बताया कि वो और बी प्राक शोज और शूटिंग के लिए अक्सर बाहर जाते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा को खतरा है और वो घर से निकलने में डर रहे हैं.
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ाव
आरजू बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात सदस्य माना जाता है जो इस समय विदेश में छिपा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हो सकती है. दिलनूर बबलू ने कॉल के स्क्रीनशॉट और वॉयस रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है और सुरक्षा की मांग भी की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पहले भी ऐसे कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ चुका है जहां कारोबारियों और सेलिब्रिटीज को फिरौती के लिए निशाना बनाया गया है.
