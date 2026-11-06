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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतुषार कपूर-आयुष्मान खुराना को धमकी देने का मामला, कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा

तुषार कपूर-आयुष्मान खुराना को धमकी देने का मामला, कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा

तुषार कपूर-आयुष्मान खुराना को धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे चार दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 06 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर को धमकी देने का मामला बीते दिनों ही सामने आया था. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग केस के बाद सेलेब्स को लगातार धमकियां आने लगी थीं. कभी मेल पर तो कभी सोशल मीडिया के जरिए. इसी बीच तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी धमकी देने का मामला सामने आया था. इस केस के आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटी प्रोफेशनल वैभव मिश्रा को बेंगलुरु से हिरासत में लिया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कई अन्य लोगों को भी इस तरह के थ्रेट मेल भेजे थे. पुलिस की ओर से ये भी साफतौर से स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तार आरोपी वैभव मिश्रा का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है. ऐसे में अब उसकी कोर्ट में भी पेशी गई तो अदालत ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

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इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी देता था धमकी

आरोपी वैभव मिश्रा इंस्टाग्राम के जरिए बॉलीवुड के कलाकारों को धमकी देता था और उनसे पैसों की मांग करता था. उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है. टाइगर श्रॉफ के घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद कई बॉलीवुड कलाकारों को इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज मिलने शुरू हुए थे. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जानी है. गैंगस्टर के नाम पर ये धमकियां दी गई थीं.

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कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा

आरोपी के मोबाइल फोन से डेटा रिकवर किया गया है. अब इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर उसका विश्लेषण करना बाकी है. पुलिस को कुछ फोन नंबर भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है. आरोप है कि आरोपी ने अनिल पंडित की आवाज की नकल कर बॉलीवुड कलाकारों को धमकी भरे वॉइस नोट भेजे थे. ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि के लिए आरोपी का वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा और उसका परीक्षण कराया जाएगा. कोर्ट ने आरोपी को 10 नवंबर था पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

तुषार कपूर को मिला था धमकी भार ऑडियो मैसेज

गौरतलब है कि तुषार कपूर को मंगलवार को धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिलने की जानकारी सामने आई थी. मैसेज भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और फोन करके 5 करोड़ रुपये की मांग भी की थी. IANS के मुताबिक, एक्टर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच की.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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