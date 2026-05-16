आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. फिल्म ने भारत में पहले दिन करीब 4.00 करोड़ रुपये की कमाई की और ये आयुष्मान के करियर की 8वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई.

फिल्म ने ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'चंडीगढ़ करे आशिकी', 'नौटंकी साला!', 'डॉक्टर जी' और 'एन एक्शन हीरो' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. ऐसे में आइए जानते हैं आयुष्मान की टॉप ओपनर फिल्मों की लिस्ट में कौन-सी फिल्म किस नंबर पर है.

आयुष्मान खुराना की टॉप ओपनर फिल्मेंः

थामा

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 23 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था.

ड्रीम गर्ल 2

'ड्रीम गर्ल 2' ने रिलीज के पहले दिन बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 10.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म में आयुष्मान की कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

बाला

'बाला' तीसरे नंबर पर है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म की कहानी और आयुष्मान की एक्टिंग को काफी सराहा गया.

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ड्रीम गर्ल

आयुष्मान की सुपरहिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 10.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी.

शुभ मंगल ज्यादा सावधान

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' ने बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन 9.55 करोड़ रुपये कमाए थे. ये पाचवें नंबर पर है.

बधाई हो

'बधाई हो' लिस्ट में छठें नंबर पर है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 7.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है.

आर्टिकल 15

सामाजिक मुद्दे पर बनी 'आर्टिकल 15' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 5.02 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था.

पति पत्नी और वो दो

आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज 'पति पत्नी और वो दो' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 4.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. फिल्म आयुष्मान की टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है.

डॉक्टर जी

'डॉक्टर जी' लिस्ट नें 9वें नंबर पर है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 3.87 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में आयुष्मान का अलग ही अंदाज देखने को मिला था.

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नौटंकी साला

आयुष्मान की टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में आखिरी में हैं फिल्म 'नौटंकी साला.' सैकनिल्क के मुताबिक, इसने पहले दिन 3.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.