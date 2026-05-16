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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पति पत्नी और वो दो' नहीं बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, यहां चेक करें एक्टर की टॉप 10 ओपनर की लिस्ट

'पति पत्नी और वो दो' नहीं बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, यहां चेक करें एक्टर की टॉप 10 ओपनर की लिस्ट

Ayushmann Khurrana Top 10 Openings Films: ‘पति पत्नी और वो दो’ के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. ऐसे में आइए देखते हैं आयुष्मान खुराना की अब तक की टॉप 10 ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कमाई की लिस्ट.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 16 May 2026 03:23 PM (IST)
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आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. फिल्म ने भारत में पहले दिन करीब 4.00 करोड़ रुपये की कमाई की और ये आयुष्मान के करियर की 8वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई.

फिल्म ने ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 'चंडीगढ़ करे आशिकी', 'नौटंकी साला!', 'डॉक्टर जी' और 'एन एक्शन हीरो' जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया. ऐसे में आइए जानते हैं आयुष्मान की टॉप ओपनर फिल्मों की लिस्ट में कौन-सी फिल्म किस नंबर पर है.

आयुष्मान खुराना की टॉप ओपनर फिल्मेंः

थामा
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 23 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. 

पति पत्नी और वो दो' नहीं बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, यहां चेक करें एक्टर की टॉप 10 ओपनर की लिस्ट

ड्रीम गर्ल 2
'ड्रीम गर्ल 2' ने रिलीज के पहले दिन बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 10.69 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म में आयुष्मान की कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

पति पत्नी और वो दो' नहीं बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, यहां चेक करें एक्टर की टॉप 10 ओपनर की लिस्ट

 बाला
'बाला' तीसरे नंबर पर है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म की कहानी और आयुष्मान की एक्टिंग को काफी सराहा गया.

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ड्रीम गर्ल
आयुष्मान की सुपरहिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 10.05 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी.

शुभ मंगल ज्यादा सावधान 
'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' ने बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन 9.55 करोड़ रुपये कमाए थे. ये पाचवें नंबर पर है.

बधाई हो 
'बधाई हो' लिस्ट में छठें नंबर पर है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक,  फिल्म ने पहले दिन 7.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म आयुष्मान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है.

आर्टिकल 15
सामाजिक मुद्दे पर बनी 'आर्टिकल 15' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 5.02 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला था.

पति पत्नी और वो दो
आयुष्मान खुराना की लेटेस्ट रिलीज 'पति पत्नी और वो दो' ने सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन 4.00 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. फिल्म आयुष्मान की टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है.

पति पत्नी और वो दो' नहीं बनी आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म, यहां चेक करें एक्टर की टॉप 10 ओपनर की लिस्ट

डॉक्टर जी
'डॉक्टर जी' लिस्ट नें 9वें नंबर पर है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 3.87 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म में आयुष्मान का अलग ही अंदाज देखने को मिला था.

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नौटंकी साला
आयुष्मान की टॉप 10 ओपनर फिल्मों की लिस्ट में आखिरी में हैं फिल्म 'नौटंकी साला.' सैकनिल्क के मुताबिक, इसने पहले दिन 3.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 May 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Thamma Pati Patni Aur Woh Do
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