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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इंडिया नहीं भारत की फिल्म है...', आयुष्मान खुराना का 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर बड़ा बयान

'इंडिया नहीं भारत की फिल्म है...', आयुष्मान खुराना का 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर बड़ा बयान

आयुष्मान खुराना फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' को लेकर चर्चा में हैं. सूरज बड़जात्या की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म को लेकर एक्टर ने बड़ा बयान दिया है और इसे इंडिया नहीं भारत की फिल्म कहा है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 04:40 PM (IST)
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इंडिया और भारत की डिबेट के बीच आयुष्मान खुराना ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है. वो सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आने वाले हैं. इसके जरिए वो शरवरी वाघ के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर आयुष्मान खुराना ने कहा कि ये इंडिया नहीं बल्कि भारत की फिल्म है. चलिए बताते हैं अभिनेता ने क्या कुछ कहा.

दरअसल, सूरज बड़जात्या और आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का हाल ही में टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है, जिसके लॉन्चिंग इवेंट में आयुष्मान और शरवरी वाघ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने फिल्म और इसके गाने के साथ ही हिमेश रेशमिया को लेकर बात की. आयुष्मान फिल्म को लेकर कहते हैं, 'कमाल की बात ये है कि हमेशा जी इमोशन को समझते हैं और मास को समझते हैं. हिंदुस्तान की जनता को जितना अच्छा ये समझते हैं शायद ही कोई और कंपोजर समझता होगा आज के दौर में.'

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आयुष्मान ने बताया कैसे की फिल्म के लिए हां?

आयुष्मान खुराना 'ये प्रेम मोल लिया' के लिए अपनी रजामंदी को लेकर कहते हैं, 'जब पहली बार मैं नरेशन सुनने गया था सूरज सर से और उन्होंने नरेशन सुनाई, तब मैंने बोला कि टाइटल ये प्रेम मोल लिया कैसे है और ट्विटर पर भ सब जगह टाइटल ये कैसे है? तब सर ने ये टाइटल ट्रैक प्ले किया और मैं समझ गया कि इससे बेहतर टाइटल नहीं हो सकता है. ये टाइटल इतना यूनिक है, ये इंडिया की नहीं भारत की फिल्म है और ये भारत तक इसलिए पहुंचेगी क्योंकि इसमें सूरज बड़जात्या और हिमेश रेशमिया का कोलाबोरेशन है.' 

इसके साथ ही शरवरी वाघ ने फिल्म को लेकर कहा, 'मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था और कौन नहीं जानता है हिमेश सर की मेलॉडीस. हमने बचपन से सुनी है, आज भी सुनते आ रहे हैं और हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम ये गाना कर सके. हमेशा से मैं लिरिक्स सुन कर किरदार में ज्यादा पहुंचती थी तो सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी आपका बहुत-बहुत थैंक्यू सर.'

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'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में बात की जाए तो ये हिमेश रेशमिया की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें म्यूजिक का अहम रोल है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हिमेश ने इस फिल्म में 7 गाने कंपोज किए हैं. इस फिल्म के जरिए शरवरी वाघ और आयुष्मान खुराना की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आने वाली है. ये थिएटर में 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana
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