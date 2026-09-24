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बॉलीवुड एक्टर ने लिया 'उड़ता तीर', 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारा लगाकर हो रहे ट्रोल, अब दी सफाई

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में एक्टर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलते नजर आए, जिस पर अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये एक स्पाई-कॉमेडी फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 23 सितंबर को एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर के एक सीन में आयुष्मान खुराना 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलते नजर आए, जिसे लेकर वो काफी ट्रोल हो रहे हैं. अब एक्टर ने इस सीन को लेकर अपनी बात रखी है.

पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं आयुष्मान खुराना
'उड़ता तीर' में आयुष्मान खुराना बिलाल अहमद नाम के एक पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी में बिलाल एक मिशन के सिलसिले में भारत आता है, लेकिन इस दौरान उसकी याददाश्त चली जाती है. इसके बाद उसे लगता है कि वह भारतीय है. वह अपनी देशभक्ति नहीं भूलता, लेकिन ये भूल जाता है कि वह किस देश से है. फिल्म की कहानी इसी कंफ्यूजन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा.

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'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलने पर क्या बोले आयुष्मान खुराना?
ट्रेलर लॉन्च के दौरान आयुष्मान से पूछा गया कि पाकिस्तानी एजेंट का किरदार निभाते हुए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' बोलना उनके लिए कितना मुश्किल था. इस पर एक्टर ने कहा, 'ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है. एक एक्टर के तौर पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसा पहले भी होता रहा है, हर स्पाई फिल्म में ऐसा होता है. लेकिन फर्क ये है कि ये एक स्पाई कॉमेडी है. ये एक पैट्रियोटिक कॉमेडी और जॉनर बेंडर फिल्म है. मैं हमेशा सबसे पहले स्क्रिप्ट देखता हूं. स्क्रिप्ट मुझसे जो मांगती है, मैं वही करता हूं. मैं डायरेक्टर का एक्टर हूं और उन्होंने शानदार स्क्रिप्ट लिखी है.'

सारा अली खान संग दिखेगी आयुष्मान खुराना की अलग केमिस्ट्री
'उड़ता तीर' में आयुष्मान खुराना के साथ सारा अली खान भी नजर आएंगी. इससे पहले दोनों फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में साथ काम कर चुके हैं. ट्रेलर में दोनों की केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है. फिल्म को लेकर सारा ने कहा, 'मुझे इस फिल्म में काम करके बहुत मजा आया. हमने इसकी शूटिंग 'पति पत्नी और वो 2' से पहले की थी. ये फिल्म मेरे लिए अच्छी और काफी अलग थी.'

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उन्होंने आगे कहा, 'एक एक्टर के तौर पर आपको तब मजा आता है, जब आप एक ही एक्टर के साथ बिल्कुल अलग तरह की केमिस्ट्री दिखा पाते हैं, क्योंकि फिल्म और आपके किरदार दोनों अलग होते हैं. एक फिल्म में मैं उनकी जिंदगी में तहलका बनकर आई थी, जबकि इस फिल्म में मैं उनकी पत्नी हूं. एक ही एक्टर के साथ इतनी अलग केमिस्ट्री होना मेरे लिए काफी शानदार अनुभव था.' वहीं, आयुष्मान ने भी सारा की तारीफ करते हुए कहा, 'सारा के साथ काम करना हमेशा शानदार होता है. वो सेट पर बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आती हैं.'

आकाश ए कशिक कर रहे हैं डायरेक्शन
'उड़ता तीर' के जरिए राइटर आकाश ए कशिक डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के अलावा दिवंगत एक्टर मुकुल देव, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, रघुबीर यादव, सुप्रिया पिलगांवकर, स्मिता तांबे, बृजेंद्र काला और संदीप आनंद भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. करण जौहर और गुनीत मोंगा कपूर फिल्म को मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म को धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. 'उड़ता तीर' 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 24 Sep 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
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