13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Ayushmann Khurrana Box Office Record: आयुष्मान खुराना के 13 सालों के फिल्मी करियर में उनकी 19 फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुईं. आइए जानते हैं कि एक्टर की कितनी फिल्में हिट और कितनी फ्लॉप रहीं.
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने 2012 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. अब उनके फिल्मी करियर को 13 साल हो चुके हैं. इन 13 सालों में एक्टर ने कुल 19 फिल्मों में काम किया है. इन दिनों आयुष्मान अपनी अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' को लेकर चर्चा में है. इसकी रिलीज से पहले हम आपको एक्टर की हिट और फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं.
आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म 'विक्की डोनर' है जो 2012 में रिलीज हुई थी. उनकी पहली फिल्म ही हिट हो गई जिसके बाद एक्टर छा गए. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान ने अपने 13 साल के करियर में कुल 3 सुपरहिट फिल्में, 4 हिट फिल्में और 5 सेमी-हिटा या एवरेज फिल्में दी हैं. इसके अलावा उनकी 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं.
आयुष्मान खुराना की सुपरहिट फिल्में
- 2018 में आई फिल्म 'अंधाधुन' आयुष्मान खुराना की पहली सुपरहिट फिल्म है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 74.59 करोड़ कमाए थे.
- 'बधाई दो' भी 2018 में ही रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई. फिल्म ने 137.61 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
- 2019 में आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' आई जिसने 142.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और सुपरहिट रही.
आयुष्मान खुराना की हिट फिल्में
- आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म 'विक्की डोनर' ने 35.50 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ हिट हुई थी.
- 2019 में एक्टर की फिल्म 'बाला' रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर 116.81 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
- 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' भी 60.78 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.
- आयुष्मान खुराना की आखिरी फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' भी हिट साबित हुई. 2023 की इस फिल्म ने 104.90 करोड़ रुपए कमाए थे.
आयुष्मान खुराना की सेमी-हिट और एवरेज फिल्में
- 'दम लगाके हईशा' (30.19 करोड़) और 'आर्टिकल 15' (65.45 करोड़) बॉक्स ऑफिस पर सेमी-हिट रहीं.
- 'नौटंकी साला' (21.7 करोड़), 'बरेली की बर्फी' (34.55 करोड़) और 'शुभ मंगल सावधान' (43.11 करोड़) एवरेज साबित हुईं.
आयुष्मान खुराना की फ्लॉप फिल्में
|क्रमांक
|फिल्म
|रिलीज डेट
|लाइफटाइम कलेक्शन
|1
|एन एक्शन हीरो
|02 दिसम्बर 2022
|10.89
|2
|डॉक्टर जी
|14 अक्टूबर 2022
|26.45
|3
|अनेक
|27 मई 2022
|8.15
|4
|चंडीगढ़ करे आशिकी
|10 दिसम्बर 2021
|28.26
|5
|मेरी प्यारी बिंदू
|12 मई 2017
|9.59
|6
|हवाइज़ादा
|30 जनवरी 2015
|3.53
|7
|बेवकूफियां
|14 मार्च 2014
|14.01
