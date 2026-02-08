सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ अब होली पर रिलीज नहीं होगी. मेकर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है ताकि फिल्म का फाइनल प्रोडक्ट लोगों के लिए और भी बेहतर और एंटरटेनिंग हो. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 8 फरवरी को सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की और बताया कि फिल्म की नई रिलीज डेट तय की जा चुकी है. अब इसकी नई रिलीज डेट सामने आ गई है.

कास्ट और टीम अपडेट

फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगे. तरण आदर्श ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि 'पति पत्नी और वो दो' को नई रिलीज डेट मिल गई… प्रजापति पांडे की दुनिया में आपका स्वागत है. डायरेक्टेड बाय मुदस्सर अजीज, अब ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

पोस्ट-प्रोडक्शन की वजह से बदलाव

फिल्म 4 मार्च की जगह अब 15 मई 2026 को रिलीज होगी क्योंकि अभी इसका पोस्ट-प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाया है. साथ ही एक गाना शूट करना बाकी है. मेकर्स चाहते हैं कि हर चीज पर ध्यान दिया जाए और फिल्म लोगों के लिए पूरी तरह तैयार और मनोरंजक हो.

फ्रैंचाइजी में नया ट्विस्ट

ये फिल्म डायरेक्टर मुदस्सर अजीज की पहली फिल्म 'पति पत्नी और वो' की फ्रैंचाइजी में वापसी है. पहले पार्ट में कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे. इस बार कहानी में नई कास्ट के साथ-साथ कॉमेडी और प्यार के नए ट्विस्ट शामिल किए गए हैं.

पहला पोस्टर और प्रोडक्शन टीम

पिछले अक्टूबर में फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें आयुष्मान खुराना को प्रजापति पांडे के रूप में दिखाया गया था. फिल्म को भूषण कुमार और रेनू रवि चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि जूनो चोपड़ा क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं. फिल्म लव, ह्यूमर और कंफ्यूजन से भरी होगी.