बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना आज अपना 42वां जन्मदि मना रहे हैं. इस मौके पर हम आपको उनके 14 साल के बॉलीवुड करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं. इस मामले में आयुष्मान खुराना बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और अजय देवगन से भी आगे हैं. आयुष्मान की इस मूवी ने अपने बजट से 1325 परसेंट ज्यादा मुनाफा कमाकर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

साल 2018 में आई थी फिल्म

आयुष्मान खुराना का जन्म 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में हुआ था. पहले टीवी शो में काम करने के बाद अभिनेता ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म 'विकी डोनर' से की थी. साल 2012 की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. उन्होंने 14 साल के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें 'अंधाधुन' का नाम भी शामिल है. साल 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी.

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कमाया था 1325 परसेंट मुनाफा

'अंधाधुन' ने सिनेमाघरों में 5 अक्टूबर 2018 को दस्तक दी थी. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का हिस्सा आयुष्मान खुराना के अलावा तब्बू, राधिका आप्टे, अश्विनी कलसेकर, जाकिर हुसैन, मानव विज और अनिल धवन जैसे कलाकार भी थे.

2 घंटे 18 मिनट की इस मूवी में आयुष्मान ने एक ऐसे पियानो वादक का किरदार निभाया था जो अंधे होने का नाटक करता है और इसके चलते वो एक मर्डर केस में फंस जाता है. बता दें कि फिल्म को मेकर्स ने 32 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी दुनियाभर में कमाई 456 करोड़ रुपये हुई थी. फिल्म ने 1325 परसेंट का तगड़ा मुनाफा कमाया था.

अक्षय-अजय से इस मामले में आगे हैं आयुष्मान

बता दें कि अक्षय कुमार और अजय देवगन आज तक अपने करियर में एक भी 400 करोड़ी फिल्म नहीं दे पाए हैं, जबकि आयुष्मान ने ये कारनामा साल 2018 में ही कर दिखाया था. अक्षय की सबसे ज्यादा एकमाई करने वाली फिल्म का नाम 'गुड न्यूज' है. इसने दुनियाभर में 318.57 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं अजय देवगन की सबसे कमाऊ फिल्म 'सिंघम अगेन' है. ये फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन फिर भी इसने 390 करोड़ रुपये तक की कमाई कर डाली थी.

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