चेहरे पर मुस्कान और अंदाज बिल्कुल स्टाइलिश. हम बात कर रहे हैं अजय देवगन के साथ अपना करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस आयशा टाकिया की. 'टार्जन: द वंडर कार' से पहचान बनाने वाली आयशा ने अपनी सादगी से करोड़ों दिलों पर राज किया.

आज वे फिल्मों से दूर अपनी निजी जिंदगी और सोशल वर्क में बिजी हैं, लेकिन उनकी 'वॉन्टेड' जैसी सुपरहिट फिल्में आज भी दर्शकों की पसंदीदा हैं. एक्ट्रेस आज, 10 अप्रैल को अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं.

15 साल की उम्र में शुरू किया करियर

मुंबई में जन्मी आयशा टाकिया ने बचपन में ही सोच लिया था कि वह हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनेंगी. उन्होंने 5 साल की छोटी उम्र में अपनी इच्छा जाहिर की थी और मात्र 15 साल की उम्र में अपने पहले वीडियो सॉन्ग में दिखी थीं. एक्ट्रेस ने सिंगर फाल्गुनी पाठक के गाने 'मेरी चुनर उड़-उड़ जाए' से डेब्यू किया था. पहला ही गाना सुपरहिट रहा और आगे भी सफलता इंतजार कर रही थी.

आयशा टाकिया का बॉलीवुड डेब्यू

साल 2004 में आयशा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले. उन्हें अभय देओल के साथ फिल्म 'सोचा ना था' में कास्ट किया गया. फिल्म की शूटिंग पूरी हुई लेकिन फिल्म समय पर रिलीज नहीं हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस को फिल्म 'टार्जन : द वंडर कार' के लिए कास्ट किया गया, जो उसी साल, यानी साल 2004 में रिलीज हुई, जबकि 'सोचा ना था' साल 2005 में रिलीज हुई.

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'टार्जन : द वंडर कार' से आयशा बॉलीवुड में छा गईं, क्योंकि उनके चुलबुले अंदाज ने फैंस का दिल जीतने में अहम भूमिका निभाई. इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस को बेस्ट फिल्मफेयर डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. आयशा ने 'दिल मांगे मोर,' 'वॉन्टेड,' 'सलाम-ए-इश्क,' 'पाठशाला,' 'शादी नंबर 1' और तेलुगु में 'रॉबरी' जैसी फिल्मों में काम किया. लेकिन ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

हालांकि, सलमान खान के साथ उनकी फिल्म 'वॉन्टेड' को खूब सराहा गया. उनकी आखिरी फिल्म 'मोड़' भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन एक्ट्रेस के किरदार को खूब सराहा गया. उन्होंने फिल्म में चुलबुली लड़की की बजाय एक गंभीर महिला का रोल प्ले किया था.

शादी के लिए अपनाया इस्लाम

वहीं इस फिल्म के बाद आयशा ने बॉलीवुड को छोड़ अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया. इसके बाद उन्होंने कभी वापस सिनेमा में काम नहीं किया. उन्होंने साफ कहा कि शादी के बाद वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना चाहती हैं और वो कभी सिनेमा में वापसी नहीं करेंगी.