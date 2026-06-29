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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर

Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर

Awarapan 2 vs Batwara 1947 Box office: 15 अगस्त, 2026 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में धमाकेदार टक्कर देखने के लिए मिलने वाली हैं. थिएटर में इस बार सनी देओल और इमरान हाशमी आमने-सामने होंगे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 29 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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Awarapan 2 vs Batwara 1947 Box Office Clashes: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश होना आम बात है. आज कल तो आए दिन एक दो नहीं बल्कि 3-4 फिल्मों का क्लैश होने लगा है, जिसका कई बार मेकर्स को घाटा भी होता है तो कई बार सभी को फायदा हो जाता है. ऐसे में इस स्वतंत्रता दिवस 2026 बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है, जिसमें दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होना तय है. इसमें सनी देओल और इमरान हाशमी की जोरदार टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है. ऐसे में चलिए बताते हैं इनके बारे में.

इमरान हाशमी का फिर दिखेगा रोमांटिक अंदाज

इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. ये फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है, जिसे साल 2007 में रिलीज किया गया था. ऐसे में अब इसके सीक्वल ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है. फिल्म को 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस दिशा पाटनी जोड़ी जमाते हुए नजर आने वाली हैं. इसके साथ ही जेनेलिया देशमुख और शबाना आजमी भी अहम रोल में होंगी. 

Awarapan 2 - Official Trailer

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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' का भी है दबदबा

इसके साथ ही सनी देओल एक बार फिर से गदर मचाने आ रहे हैं. वो फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. 'गदर 2', 'बॉर्डर 2' और 'जाट' के बाद सनी देओल की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 13 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.   

Batwara 1947 (2026) - IMDb

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'बंटवारा 1947' वर्सेस 'आवारापन 2' में टक्कर

इस 15 अगस्त 2026 के वीकेंड में 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' आमने सामने होंगी. इमरान हाशमी की फिल्म के साथ प्लस प्वॉइंट माना जा रहा है कि ये सीक्वल है, जिसे पहले ही कल्ट का स्टेटस हासिल है. ऊपर से ये म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस जॉनर की फिल्मों को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. 'आवारापन 2' को लेकर माना जा रहा है कि ये 'सैयारा' (22 करोड़ ओपनिंग डे) को भी पछाड़ सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि ये ओपनिंग डे पर 25 करोड़ का बिजनेस कर सकती है.

वहीं, सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का भी काफी बज है. फिल्म में बंटवारे के दौरान की कहानी देखने के मिलने वाली है. एक्टर की बंटवारे वाली कहानी को पहले 'गदर' में काफी पसंद किया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 29 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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Box Office Awarapan 2 Batwara 1947
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