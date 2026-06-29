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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Teaser: 'उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं...' पुराने अंदाज में लौटे इमरान हाशमी, आवारापन 2 का धांसू टीजर आउट

Awarapan 2 Teaser: 'उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं...' पुराने अंदाज में लौटे इमरान हाशमी, आवारापन 2 का धांसू टीजर आउट

Awarapan 2 Teaser: 19 साल के लंबे इंतजार के बाद इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल 'आवारापन 2' आ रहा है. फिलहाल मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर जारी कर दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Jun 2026 02:15 PM (IST)
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Awarapan 2 Teaser: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. साल 2025 में उन्होंने खुद इस फिल्म का ऐलान किया था. तभी से फैंस इसके लिए बेकरार थे. अब ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिलहाल आप इसके दमदार टीजर का लुत्फ उठाइए. टीजर को मेकर्स ने हाल ही में रिलीज किया है.

'आवारापन 2' का धांसू टीजर आउट

टीजर की सबसे खास बात ये रही कि इसमें इमरान हाशमी अपने दमदार और पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं. आवारापन की तरह ही आवारापन में भी इमरान किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार नजर आएंगे. बेहतरीन म्यूजिक, दमदार डायलॉग्स और रहस्यमयी कहानी टीजर को दमदार बनाने का काम कर रही है.

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'उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं...'

'आवारापन 2' के टीजर की शुरुआत शानदार म्यूजिक के साथ होती है. इसके बाद इमरान हाशमी बाइक चलाते हुए नजर आते हैं. वो कहते हैं, 'कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती. उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है.' टीजर में एक अन्य डायलॉग में इमरान कहते हैं, 'मौत भी अजीब है उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं.' इसके बाद वो तगड़ी बॉडी और लंबे-घने बालों में किसी से फाइट करते हैं और बोलते हैं, 'दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.'

दिशा-शबाना की भी दिखी झलक

टीजर में आगे शबाना आजमी और दिशा पाटनी की झलक भी नजर आती है. बता दें कि आवारापन की तरह ही आवारापन 2 में भी इमरान अपने किरदार शिवम पंडित को ही निभाते हुए नजर आएंगे. इस बार लड़ाई आर-पार की है क्योंकि उन्होंने कह दिया है, 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.'

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कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'?

आवारापन के 19 सालों के बाद अब आवारापन 2 आ रही है. आवारापन साल 2007 में आई थी, लेकिन उस वक्त तो इसे ज्यादा सराहा नहीं गया. लेकिन बाद में इसे कल्ट फिल्मों की लिस्ट में गिना जाने लगा. आवारापन 2 की बात करें तो इसे नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Awarapan 2
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