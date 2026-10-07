इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने सिनेमाघरों में जबरदस्त परफॉर्म किया और ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में शामिल है. वहीं सुपरहिट रही ये फिल्म अब ओटीटी पर फ्री में स्ट्रीम होने जा रही है. यहां जान सकते हैं कि इस शानदार फिल्म को ओटीटी पर कब और कहां फ्री में देखा जा सकेगा.

'आवारापन 2' ओटीटी पर कब और कहां हो रही रिलीज?

बता दें कि 'आवारापन 2' स्टैंडर्ड सब्सक्राइबर्स के लिए 9 अक्टूबर, 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर फ्री स्ट्रीमिंग के लिए अवेलबल होगी. यह एक्शन थ्रिलर फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, 25 सितंबर, 2026 को सबसे पहले रेंटल बेसिस पर इस प्लेटफॉर्म पर आई थी. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी और इमरान हाशमी व दिशा पाटनी स्टारर यह फिल्म डिजिटल स्ट्रीमिंग पर आने से पहले सिनेमाघरों में काफी सफल रही थी. वहीं अब जो लोग इसे सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकेंगे.









'आवारापन 2' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

बता दें कि आवारापन 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया था. 45 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 156.12 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी और इसी के साथ इसने 111.12 करोड़ रुपये का रिटर्न (आरओआई) कमाया था जो कि 246.93% या 247% रिटर्न बनता है. इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का दर्जा हासिल किया है. वहीं ये साल 2026 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.

'आवारापन 2' की कास्ट और क्रू

2007 में रिलीज हुई ओरिजिनल 'आवारापन' की इस सीक्वल में इमरान हाशमी ने अपने शिव पंडित के किरदार में कमबैक किया है. फिल्म में दिशा पाटनी के अलावा शबाना आजमी और पूरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में हैं. सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अनिरुद्ध रावल, अतुल कुमार, रुखसार रहमान, जुकग्रिड कामडी, बरुन चंदा और ऋचा जैन भी कास्ट का हिस्सा हैं.

इस सीक्वल को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, जबकि बिलाल सिद्दीकी और संजय मासूम ने स्क्रीनप्ले और राइटिंग का काम किया है. विष्णु राव सिनेमैटोग्राफर हैं और देवेंद्र मुर्देश्वर ने एडिटिंग की है. म्यूजिक में मिथुन, अमाल मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेवा और वासिफ़ अहमद का काम शामिल है.