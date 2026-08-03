#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: क्या 'सैयारा' के मुनाफे को मात दे पाएगी 'आवारापन 2'? जानें- कितना कमाना होगा?

Box Office: क्या 'सैयारा' के मुनाफे को मात दे पाएगी 'आवारापन 2'? जानें- कितना कमाना होगा?

Awarapan 2: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. लेकिन क्या ये 'सैयारा’ के मुनाफे को मात दे पाएगी?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का काफी बज बना हुआ है. विशेष फ़िल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और नितिन कक्कड़ द्वारा डायरेक्ट की गई इस सीक्वल से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करने की उम्मीद की जा रही है लेकिन क्या ये कोविड के बाद की सबसे ज्यादा प्रॉफिट काने वाली रोमांटिक फिल्म बन पाएगी? क्या ये ‘सैयारा’ के रिकॉर्ड को मात दे पाएगी? चलिए यहां इस रिपोर्ट में जानते हैं,

क्या ‘सैयारा’ के मुनाफे को मात दे पाएगी 'आवारापन 2'
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक  कोविड के बाद, बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर 'सैयारा' सबसे ज्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली रोमांटिक फिल्म रही है. इसे 45 करोड़ के बजट में बनाया गया था और मोहित  सूरी निर्देशित इस वाईआरएफ की फिल्म ने भारत में 337.69 करोड़ का नेट कलेक्शन किया थी. इसी के साथ इसे और इन्वेस्टमेंट पर 650.4% का रिटर्न हासिल हुआ है.

अब 'सैयारा' के मुनाफे को मात देने के लिए 'आवारापन 2' को 162.50 करोड़ से 195.13 करोड़ रुपये का जबरदस्त नेट प्रॉफिट कमाना होगा, जिसका मतलब है कि घरेलू नेट कलेक्शन 187.50 करोड़ से 225.13 करोड़ रुपये के बीच होना चाहिए. बता दें कि इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' को 30 करोड़ रुपये के बहुत ही कंट्रोल बजट में बनाया गया है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म

देखने वाली बात होगी कि इमरान हाशमी की सीक्वल फिल्म 'सैयारा' को पछाड़कर कोविड के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाती है या नहीं. वैसे इस फ़िल्म के पास दो बड़े फायदे हैं. पहला अपनी प्रीक्वस से जुड़ी यादें (नॉस्टैल्जिया) और दूसरा बेहतरीन म्यूजिक का इतिहास। लेकिन क्या 'सैयारा' को हराने के लिए इतना काफ़ी है?ये तो फिल्म रिलीज होने बाद पता चल ही जाएगा.

'आवारापन 2' कब हो रही रिलीज? 
बता दें कि 'आवारापन 2'  सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से क्लैश करेगी. ये दोनों फिल्में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 'आवारापन 2' की बात करें तो फिल्म में इमरान हाशमी ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो 'आवारापन 2' में इमराशन हाशमी के अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office: संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका, जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 03 Aug 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2 Saiyaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: क्या 'सैयारा' के मुनाफे को मात दे पाएगी 'आवारापन 2'? जानें- कितना कमाना होगा?
क्या 'सैयारा' के मुनाफे को मात दे पाएगी 'आवारापन 2'? जानें- कितना कमाना होगा?
बॉलीवुड
Jana Nayagan Box Office: ओवरसीज में ‘जना नायकन' का धमाका, 11 दिनों में कमाए करोड़ों, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
ओवरसीज में ‘जना नायकन' ने 11 दिनों में की धांसू कमाई, ये तगड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
बॉलीवुड
Sunday Box Office: संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका, जानें- कलेक्शन
संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका
बॉलीवुड
'क्या हालत हो गई है आपकी...' PM मोदी का सपोर्ट कर ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर
'क्या हालत हो गई है आपकी...' PM मोदी का सपोर्ट कर ट्रोल हो रही हैं भूमि पेडनेकर
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'
गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव के चौथे राउंड में कांग्रेस 736 वोट से आगे, बीजेपी पीछे, दिख रहा नरोत्तम इफेक्ट?
Live: दतिया उपचुनाव के चौथे राउंड में कांग्रेस 736 वोट से आगे, बीजेपी पीछे, दिख रहा नरोत्तम इफेक्ट?
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
स्पोर्ट्स
IND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका
IND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
न्यूज़
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह से जज ने कही ये बात, भावुक नजर आए BJP नेता
बृजभूषण शरण सिंह से जज ने कही ये बात, भावुक नजर आए BJP नेता
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget