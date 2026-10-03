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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक ही शॉट में 10 मिनट का मोनोलॉग...' अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज

'एक ही शॉट में 10 मिनट का मोनोलॉग...' अवनीत कौर ने लिया टॉम क्रूज का इंटरव्यू, हॉलीवुड सुपरस्टार ने खोला बड़ा राज

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने टॉम क्रूज के साथ हाल ही में हुई अपनी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें दोनों टॉम की फिल्म 'डिगर' के बारे में बात करते हुए नजर आए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Oct 2026 09:12 PM (IST)
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टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को काफी पसंद करती हैं. वो टॉम की बहुत बड़ी फैन हैं. अवनीत ने अपने इस पसंदीदा स्टार से कई बार मुलाकात की है. कुछ दिनों पहले लंदन में टॉम की फिल्म 'डिगर' के प्रीमियर के दौरान भी वो टॉम से मिली थीं और उनसे खास बातचीत की थी. अब उस बातचीत का वीडियो एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें टॉम ने एक बड़ा राज खोला है.

टॉम क्रूज ने अवनीत कौर को लगाया गले

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अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसकी शुरुआत में टॉम एक्ट्रेस को गले लगाते हुए नजर आए. फिर दोनों ने बैठकर टॉम क्रूज की फिल्म डिगर को लेकर बातचीत की. इस फिल्म को लेकर अभिनेता ने कहा, 'ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं देखा. हम सीखते जाते हैं और नई चीजें बनाते रहते हैं. ऐसी फिल्म को बनाने के लिए काबिलियत और टैलेंट की जरूरत होती है.'

टॉम बोले- एक ही टेक में पूरा किया 10 मिनट का मोनोलॉग

टॉम से अवनीत ने सवाल किया था कि इस फिल्म से जुड़ा कोई ऐसा सीन है जो आपके लिए खास रहा हो? इस पर टॉम ने एक दस मिनट वाले मोनोलॉग का जिक्र करते हुए कहा, 'वो एक ही शॉट में दस मिनट का मोनोलॉग था, उसे एक टेक में मैंने में पूरा किया था.' उन्होंने आगे कहा, 'यह एक डांस है, यह एक रिदम है. मैंने ये सीन बस कुछ ही बार किया, लेकिन पूरा एक ही टेक में हुआ. मैं बस सेट पर गया और इसे कर दिया.'

 
 
 
 
 
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भारत में क्या है 'डिगर' का हाल?

टॉम क्रूज की फिल्म डिगर भारत सहित दुनियाभर में 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. इसका डायरेक्शन ऑस्कर अवॉर्ड विनर डायरेक्टर एलेजांद्रो जी. इनारितु ने किया है. ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है. इसमें टॉम ने डिगर रॉकवेल नाम का किरदार निभाया है. इसका हिस्सा जॉन गुडमैन, सैंड्रा हुलर, माइकल स्टुहलबर्ग, जेसी प्लेमन्स भी हैं. सैकनिल्क के मुताबिक इंडिया में फिल्म ने पहले दिन 65 लाख रुपये (नेट) की कमाई की. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 09:03 PM (IST)
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Avneet Kaur
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