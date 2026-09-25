हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'डिगर' को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस इस डार्क कॉमेडी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले 22 सितंबर को लंदन के लेस्टर स्क्वायर गार्डन्स में फिल्म का रॉयल वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अवनीत कौर भी शामिल हुईं.

'डिगर' के वर्ल्ड प्रीमियर में 24 साल की अवनीत कौर का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. इस दौरान उन्होंने हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मुलाकात की. अवनीत ने टॉम के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बता दें कि अवनीत इससे पहले भी कई बार टॉप क्रूज से मुलाकात कर चुकी हैं. दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं.

'मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं...'

तस्वीर शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, 'डिगर के वर्ल्ड प्रीमियर में सबसे खास और मेरे पसंदीदा टॉम क्रूज के साथ. मुझे इस खास शाम का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. टॉम, आपसे बहुत प्यार करती हूं. अब 'डिगर' का टाइम आ गया है. 2 अक्टूबर 2026 को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर 'डिगर' जरूर देखें.'

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कैसा था अवनीत कौर का लुक?

इस इवेंट में अवनीत कौर का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. उन्होंने रेड कलर का बेहद खूबसूरत बॉडीकॉन गाउन पहना था. फुल स्लीव्स और कोर्सेट-स्टाइल बॉडिस वाले इस गाउन पर एम्बेलिश्ड बीड्स और सीक्विन वर्क किया गया था, जो उनके लुक को और भी शानदार बना रहा था. अवनीत ने अपने बालों को मिड पार्टिंग के साथ वेवी स्टाइल में खुला रखा था. वहीं, न्यूड लिप्स और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप ने उनके लुक को और निखार दिया.

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टॉप क्रूज का डैशिंग लुक

वहीं, टॉम क्रूज हमेशा की तरह बेहद क्लासी और डैपर अंदाज में नजर आए. उन्होंने क्लासिक ब्लैक टक्सीडो पहना था, जिसमें सैटिन पीक लैपल्स उनके लुक को और शार्प बना रहे थे. इसके साथ उन्होंने व्हाइट ड्रेस शर्ट और ब्लैक बो-टाई कैरी की थी. लुक को कंप्लीट करने के लिए टॉम ने हाथ में एविएटर सनग्लासेस पकड़े हुए थे और कलाई पर एक एलिगेंट वॉच पहनी थी. वहीं, उनका मीडियम-लेंथ वेवी हेयरस्टाइल उनके सिग्नेचर स्टाइल को बखूबी दिखा रहा था.

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अलेजांद्रो गोंजालेज इनारितु के निर्देशन में बनी फिल्म 'डिगर' में टॉम क्रूज के अलावा रिज अहमद, जॉन गुडमैन, सैंड्रा हुलर, माइकल स्टुहलबर्ग और जेसी प्लेमन्स जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.