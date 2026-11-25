भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'एवेंजर्स: डूम्सडे' तूफान बन चुकी है. मार्वल की इस सुपरहीरो फिल्म को प्री टिकट सेल में ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म को रिलीज होने में अभी 22 दिन बचे हैं और इसने पहले ही एडवांस बुकिंग में मोटी कमाई कर डाली है. चलिए यहां 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का प्री टिकट सेल कलेक्शन जानते हैं.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने शुरुआती चार दिनों की एडवांस बुकिंग के जरिए सैकनिल्क के मुताबिक कुल 61.19 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जबकि ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो इसकी नेट कमाई 53.01 करोड़ रुपये है.

बता दें कि 24 नवंबर के बाद से फिल्म की एडवांस बुकिंग में 7.72 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं, जो इस दौरान 14% की बढ़ोतरी को दिथाया है. दरअसस टिकट सेल में यह उछाल इस हफ्ते की शुरुआत में फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज होने के बाद आया है. ट्रेलर को लेकर ऑनलाइन काफी क्रेज दिखा और इसने रिलीज के पहले 24 घंटों में ही 563 मिलियन (56.3 करोड़) व्यूज हासिल कर लिए.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' एडवांस बुकिंग डे वाइज कमाई

'एवेंजर्स: डूम्सडे' की रिलीज के पहले दिन यानी गुरुवार 17 दिसंबर के लिए सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई है. सैकनिल्क के मुताबिक इसके फर्स्ट डे के लिए 3.84 लाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है. जिनसे इसने 25.94 करोड़ रुपये ब्लॉक सीटों के साथ और बिना ब्लॉक सीटों के 23.30 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसके बाद दूसरे दिन यानी 18 दिसंबर के लिए इसके अब तक 2.09 टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. जिनसे इसने 13.01 करोड़ रुपये ब्लॉक सीटों के साथ और बिना ब्लॉक सीटों के 11य09 करोड़ कमाए हैं.

वहीं तीसरे दिन यानी शनिवार 19 दिसंबर के लिए इसके 2.03 लाख टिकटों की प्री सेल हुई है और इसकी ब्लॉक सीटों के साथ कमाई 12.57 करोड़ रुपये है. जबकि बिना ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 10.61 करोड़ रुपये हुए है,

चौथे दिन यानी रविवार 20 दिसंबर के लिए भी काफी अच्छी डिमांड है और इसके अब तक 1.68 लाख टिकट बुक हो चुके हैं जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 9.68 करोड़ रुपये और बिना ब्लॉक सीटों के साथ 7.93 करोड़ रुपये हुआ है.

फिल्म के बारे में और जानकारी

एंथनी रूसो और जो रूसो द्वारा निर्देशित 'डूम्सडे' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, पॉल रड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू, वैनेसा किर्बी और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे मार्वल स्टूडियोज के बैनर तले केविन फीगी, लुई डी'एस्पोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म भारत में 17 दिसंबर को रिलीज होगी. जबकि अमेरिका में ये एक दिन बाद यानी 18 दिसंबर को रिलीज की जाएगी.