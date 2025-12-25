जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने दुनियाभर से हजारों करोड़ तो इंडियन बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ के ऊपर कमाई कर ली है और अब इंडिया में साल 2025 की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है.

फिल्म को आज सिनेमाघरों में 7 दिन पूरे हो चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है और किन बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ने चुकी है.

'अवतार फायर एंड ऐश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ओपनिंग डे से लेकर आज तक हर दिन कितनी कमाई की है, उससे जुड़ा पूरा डेटा आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. बता दें कि ये डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज की कमाई से जुड़ा आंकड़ा 8:05 बजे तक का है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 19 डे 2 22.5 डे 3 25.75 डे 4 9 डे 5 9.25 डे 6 10.65 डे 7 14.16 टोटल 110.31

'अवतार फायर एंड ऐश' बनी इंडिया में 2025 की नंबर 1 फिल्म

'अवतार फायर एंड ऐश' सिर्फ एक हफ्ते में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने आज टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई वाली 2025 की हॉलीवुड फिल्मों को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है. ये फिल्में आप नीचे देख सकते हैं.

F1- 105.07 करोड़ रुपये

मिशन इंपॉसिबल द फाइनल रेकनिंग- 103.59 करोड़ रुपये

जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ- 101.94 करोड़ रुपये

'अवतार फायर एंड ऐश' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

जेम्स कैमरून की फेमस साई-फाई फ्रेंचाइजी 'अवतार' के थर्ड पार्ट 'अवतार फायर एंड ऐश' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 6 दिनों में 4500 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बता दें सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म को बनाने में 2200 करोड़ रुपये का बजट लगा है और फिल्म दोगुने से ज्यादा कमाकर बड़ी हिट बन चुकी है.