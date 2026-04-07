84 की उम्र में रंजीत पर चढ़ा फिटनेस का जुनून, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिम वीडियो

बॉलीवुड एक्टर रंजीत एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका फिटनेस है. 84 साल की उम्र में भी वो जिम में पसीना बहाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उम्र के इस पड़ाव पर जहां लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं रंजीत का ये अंदाज फैंस को हैरान कर रहा है.

बेटी संग जिम में एक्सरसाइज करते दिखे रंजीत

हाल ही में सामने आए वीडियो में रंजीत जिम में 'केबल चेस्ट फ्लाई' एक्सरसाइज करने की कोशिश करते दिखे. शुरुआत में उन्हें थोड़ी परेशानी होती है और मूवमेंट करना मुश्किल लगता है. इसी बीच उनकी बेटी, जो उनकी फिटनेस ट्रेनर भी हैं, उन्हें पीछे से गाइड करती नजर आती हैं. जब रंजीत सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनकी बेटी उन्हें मजाकिया अंदाज में उनके पुराने फिल्मों के दिनों की याद दिलाती हैं, जब वो विलेन के रोल में हीरोइनों को पकड़ते थे. ये सुनते ही रंजीत हंसते हुए कहते हैं, 'तो ऐसे बोलो ना' और फिर उसी अंदाज में एक्सरसाइज करने लगते हैं. इस वीडियो को उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि 'अगर ऐसे ही वर्कआउट करेंगे तो हमेशा फिट रहेंगे.'

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रंजीत का शानदार करियर

बता दें कि रंजीत का फिल्मी सफर शानदार रहा है. 70 और 80 के दशक में वो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर विलेन में गिने जाते थे. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाकर अलग पहचान बनाई. हालांकि असल जिंदगी में वो बहुत सिंपल और अच्छे इंसान हैं. 'अमर अकबर एंथनी', 'नमक हलाल', 'लावारिस' और 'शर्मीली' जैसी फिल्मों में उनके किरदार को आज भी याद किया जाता हैं. पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में रंजीत ने इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है. अब इस उम्र में भी उनका फिटनेस को लेकर एक्टिव रहना फैंस को प्रेरित कर रहा है.