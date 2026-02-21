'अस्सी' और ‘दो दीवाने शहर में' से किसने ओपनिंग डे पर मारी बाजी? जाने- कलेक्शन

इस फ्राइडे को दो बॉलीवुड फ़िल्मों के बीच बड़ा मुकाबला हुआ है. दरअसल तापसी पन्नू की 'अस्सी', ने सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने शहर में' के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर क्लैश हुआ है. चलिए यहां जानते हैं सिद्धांत और मृणाल की रोमांटिक ड्रामा और तापसी पन्नू की कोर्टरूम ड्रामा में से किसका पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पलड़ा भारी रहा है.

'अस्सी' ने ओपनिंग डे पर कितना किया कलेक्शन?

तापसी पन्नू ने दो साल बाद अनुभव सिन्हा की कोर्टरूम ड्रामा, ‘अस्सी’ के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. इस फिल्म को 'अर्जेंट वॉच' कहा जा रहा है. ये फिल्म 'अस्सी' एक्टर और डायरेक्टर के बीच मुल्क और थप्पड़ के बाद तीसरी कोलेबोरेशन है, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक सफलता हासिल की थी. हालांकि 'अस्सी' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले दिन ठंडी साबित हुई है और ये खास कमाई नहीं कर पाई है. इसकी एक वजह ये भी है कि सिनेमाघरों में पहले से एक हप्ते पुरानी ओ रोमियो से लेकर एक महीने पुरानी बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 तक मौजूद हैं. ऐसे में इतने ऑप्शन होने के चलते सिनेमाघरों में दर्शक बंटे हुए हैं. इसके चलते नई रिलीज फिल्मों की कमाई पर असर पड़ा है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अस्सी' ने रिलीज के पहले दिन 0.95 करोड़ कमाए हैं.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

‘दो दीवाने शहर में’ ने पहले दिन कितनी की कमाई?

‘दो दीवाने शहर में’ में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर ने लीड रोल प्ले किया है. इस रोमांटिक ड्रामा को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और इसी के साथ इसने पहले दिन तापसी पन्नू की कोर्ट रूम ड्रामा अस्सी को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ इसने अच्छी ओपनिंग की है.