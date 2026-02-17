तापसी पन्नू हार्ड-हिटिंग, सोशली रिलेवेंट फिल्म से एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस अपनी कोर्टरूम थ्रिलर ‘अस्सी’ से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रही हैं. इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है और ये 20 फरवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. ये फिल्म एक रेप केस के मुश्किल ट्रायल के लिए काफी चर्चा में है, वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘थप्पड़’ एक्ट्रेस अपनी इस फिल्म से बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल ओपनर्स की लिस्ट में जगह बना पाती हैं या नहीं?

वैसे तापसी की इससे पहले अनुभव सिन्हा निर्देशित कोर्ट रूम ड्रामा 'मुल्क' भी आ चुकी है. इस जोरदार फिल्म में तापसी ने एक वकील के किरदार में लोगों को इम्प्रेस किया था. वहीं उन्होंने फिल्म पिंक में एक विक्टिम के अपने दिल दहला देने वाले रोल से दर्शकों का दिल जीता था. वहीं अब ‘अस्सी’ से भी काफी उम्मीदें हैं.

क्या प्रियंका का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगीं तापसी?

अभी, बॉलीवुड की टॉप 10 फीमेल ओपनर्स की लिस्ट में कमर्शियल पावरहाउस का दबदबा है. तापसी का चैलेंज कम से कम 10वीं जगह बनाकर लिस्ट में अपनी जगह बनाना है. 2014 से यह जगह प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम के पास है. बता दें कि प्रियंका स्टारर बायोपिक ने भारत में 8 करोड़ की ओपनिंग की थी. ऐसे में तापसी को अगर प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना है तो उनकी फिल्म अस्सी को ओपनिंग डे पर मैरकॉम के 8 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करना होगा.

बॉक्स ऑफिस पर टॉप 10 सबसे बड़ी फीमेल-सेंट्रिक बॉलीवुड ओपनर्स (इंडिया नेट कलेक्शन कोईमोई के मुताबिक)

स्त्री 2: 64.80 करोड़

वीरे दी वेडिंग: 10.70 करोड़

गंगूबाई काठियावाड़ी: 10.50 करोड़

क्रू: 10.28 करोड़

द डर्टी पिक्चर: 9.54 करोड़

मणिकर्णिका – द क्वीन ऑफ झांसी: 8.75 करोड़

डियर ज़िंदगी: 8.75 करोड़

रागिनी MMS 2: 8.43 करोड़

द केरला स्टोरी: 8.03 करोड़

मैरी कॉम: 8 करोड़

क्या 2025-25 की टॉप फीमेल ओपनर्स को पीछे छोड़ पाएंगी तापसी?

वहीं गौर करने वाली बात ये है थिएटर में अब सोशल ड्रामा जॉनर तकरीबन खत्म सा हो गया है. ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या तापसी पन्नू 2025 – 2026 की टॉप फीमेल ओपनर्स को पीछे छोड़ पाती हैं या नहीं, बता दें कि 2025 में, काजोल की मां ने 4.93 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं, इस साल, रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने 4 करोड़ का ओपनिंग डे कलेक्शन किया था. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तापसी की ‘अस्सी’ कितने करोड़ से ओपनिंग कर पाती है.