हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर-सलमान संग पर्दे पर रोमांस करके हुईं फेमस, फिर इंडस्ट्री छोड़ कर दिया शॉक्ड, जानें असिन की नेटवर्थ

आमिर-सलमान संग पर्दे पर रोमांस करके हुईं फेमस, फिर इंडस्ट्री छोड़ कर दिया शॉक्ड, जानें असिन की नेटवर्थ

असिन 26 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने गजनी जैसी फिल्में करके नेम-फेम पाया था. अब वो इंडस्ट्री से दूर जिंदगी गुजार रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 02:03 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस असिन ने इंडस्ट्री में कई फिल्मों से खूब-नेम फेम कमाया. 2000s में असिन काफी फेमस थीं. हर तरफ उनके चर्चे थे. उन्होंने 2001 में एक्टिंग डेब्यू किया था. वो मलयालम फिल्म , Narendran Makan Jayakanthan Vaka में दिखी थीं. इसके बाद उन्होंने तेलुगू, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया. असिन ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में पहचान बनाई.

असिन को सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म गजनी से मिली. इस फिल्म में वो आमिर खान के लव इंटरेस्ट के रोल में थीं. वहीं सलमान खान संग रेडी फिल्म में भी असिन छा गई थीं. इसके बाद उन्होंने रेडी, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786, ऑल इज वेल जैसी कई फिल्में की लेकिन फिर उन्होंने शादी करके इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था. असिन के इंडस्ट्री छोड़ने से फैंस शॉक्ड रह गए थे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asin Thottumkal (@simply.asin)

असिन और उनके पति की नेटवर्थ

असिन ने 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा के साथ शादी की. राहुल शर्मा माइक्रोमैक्स के फाउंडर और सीईओ हैं. राहुल से शादी के बाद असिन ने ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ दी. अब असिन लग्जरी लाइफ जीती हैं. डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, असिन के पति राहुल की नेटवर्थ 1300 करोड़ रुपये हैं. राहुल शर्मा ने माइक्रोमैक्स के लिए हॉलीवुड मेगास्टार Hugh Jackman को ब्रांडएंबेसडर बनाया था. राहुल शर्मा लग्जरी लाइफ फ्लॉन्ट करते हैं. उनके पास BMW X6, मर्सिडीज GL450, रॉल्स रॉयस सीरीज 2 जैसी कार हैं.

वही रिपोर्ट्स हैं कि असिन की नेटवर्थ 130 करोड़ के आसपास हैं.

बता दें कि असिन और राहुल को एक्टर अक्षय कुमार ने मिलवाया था. अक्षय ने असिन के साथ फिल्म हाउसफुल 2 में काम किया था. अक्षय ने असिन को राहुल से मिलवाया था. इसके बाद असिन और राहुल के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली. अब दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं. उन्हें एक बेटी भी है. उनकी बेटी का नाम Arin Rayn है. वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं. असिन सोशल मीडिया पर खास एक्टिव नहीं हैं.

 

Published at : 26 Oct 2025 02:03 PM (IST)
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
