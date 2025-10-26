एक्ट्रेस असिन ने इंडस्ट्री में कई फिल्मों से खूब-नेम फेम कमाया. 2000s में असिन काफी फेमस थीं. हर तरफ उनके चर्चे थे. उन्होंने 2001 में एक्टिंग डेब्यू किया था. वो मलयालम फिल्म , Narendran Makan Jayakanthan Vaka में दिखी थीं. इसके बाद उन्होंने तेलुगू, तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया. असिन ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में पहचान बनाई.

असिन को सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म गजनी से मिली. इस फिल्म में वो आमिर खान के लव इंटरेस्ट के रोल में थीं. वहीं सलमान खान संग रेडी फिल्म में भी असिन छा गई थीं. इसके बाद उन्होंने रेडी, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786, ऑल इज वेल जैसी कई फिल्में की लेकिन फिर उन्होंने शादी करके इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था. असिन के इंडस्ट्री छोड़ने से फैंस शॉक्ड रह गए थे.

असिन और उनके पति की नेटवर्थ

असिन ने 2016 में बिजनेसमैन राहुल शर्मा के साथ शादी की. राहुल शर्मा माइक्रोमैक्स के फाउंडर और सीईओ हैं. राहुल से शादी के बाद असिन ने ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ दी. अब असिन लग्जरी लाइफ जीती हैं. डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, असिन के पति राहुल की नेटवर्थ 1300 करोड़ रुपये हैं. राहुल शर्मा ने माइक्रोमैक्स के लिए हॉलीवुड मेगास्टार Hugh Jackman को ब्रांडएंबेसडर बनाया था. राहुल शर्मा लग्जरी लाइफ फ्लॉन्ट करते हैं. उनके पास BMW X6, मर्सिडीज GL450, रॉल्स रॉयस सीरीज 2 जैसी कार हैं.

वही रिपोर्ट्स हैं कि असिन की नेटवर्थ 130 करोड़ के आसपास हैं.

बता दें कि असिन और राहुल को एक्टर अक्षय कुमार ने मिलवाया था. अक्षय ने असिन के साथ फिल्म हाउसफुल 2 में काम किया था. अक्षय ने असिन को राहुल से मिलवाया था. इसके बाद असिन और राहुल के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली. अब दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं. उन्हें एक बेटी भी है. उनकी बेटी का नाम Arin Rayn है. वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं. असिन सोशल मीडिया पर खास एक्टिव नहीं हैं.