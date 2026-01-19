टीवी के पॉपुलर शो में से एक माना जाने वाला 'भाबीजी घर पर हैं'अब फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रहा है. इस फिल्म में रवि किशन, निरहुआ, मुकेश तिवारी और बृजेंद्र काला भी नजर आने वाले हैं. वहीं, शो की ओटी कास्ट भी फिल्म में दिखाई देगी.

अब हाल ही में 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन' फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है. इस मौके पर आसिफ शेख ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें वो और रवि किशन बाल-बाल बच गए. आसिफ शेख ने ये भी बताया कि उस दिन दोनों की चटनी बन गई होती.

आसिफ शेख ने बताया कि 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन'फिल्म के सेट पर जो घटना हुई थी, उसमें किसी की भी जान जा सकती थी. लेकिन, भगवान का शुक्र है कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई. फिल्म में आसिफ शेख को विभूति नारायण मिश्रा की भूमिका में देखा जाएगा.

आसिफ शेख ने बताया आखिर क्या हुआ था

वहीं, शो में भी वो इसी कैरेक्टर में नजर आते हैं.आसिफ शेख ने बताया कि 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन' फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर वो और रवि किशन एक दिन एगल-बगल में बैठे हुए थे. वो कॉफी पी रहे थे कि तभी एक बड़ा सा पेड़ ठीक उनके बीच में आ गिरा.

वो पेड़ करीब 12-13 फीट लंबा था. आसिफ के अनुसार, अगर वो पेड़ उन दोनों में से किसी के भी ऊपर गिर जाता तो उसकी चटनी जाती.उन्होंने बताया कि वो और रवि किशन दोनों ही बेहद डर गए थे और उनके चेहरे की हवाइयां तक उड़ गई थी.इस बारे में बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि वो पेड़ करीब 500 किलो वजन का रहा होगा और उसके गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि सेट पर मौजूद सभी लोग कांप उठे थे.

रवि किशन को लगी थी चोट

बता दें पेड़ गिरने की वजह से रवि किशन के कंधे पर हल्की सी चोट जरूर आई थी. वहीं, 'भाबीजी घर पर हैं-फन ऑन द रन'फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि सेट पर काफी देर तक सन्नाटा फैला रहा. कोई कुछ नहीं बोल रहा था.किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ. रवि किशन को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उन्होंने वापस आकर शूटिंग की.

