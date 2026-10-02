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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनिल कपूर की 'सुबेदार' ने रचा इतिहास, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में जीता बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड

अनिल कपूर की 'सुबेदार' ने रचा इतिहास, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में जीता बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड

एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'सुबेदार' ने इतिहास रच दिया है. फिल्म ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स मेंबेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता है. एक्टर अपनी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट शेयर किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 12:05 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की फिल्म 'सुबेदार' ने एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में भारत के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता है. वहीं फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है.

अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर इस खास पल की तस्वीर शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया.

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अनिल कपूर ने जताई खुशी
अनिल कपूर ने लिखा, 'मेरी जर्नी का ये बहुत खास पल है. 'सुबेदार' के लिए बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए नॉमिनेट होना मेरे लिए सम्मान की बात है. भारत को रिप्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. फिल्म की पूरी टीम और उन सभी लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने इसे सपोर्ट किया.'

अनिल कपूर की 'सुबेदार' ने रचा इतिहास, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में जीता बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड

अनिल कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी को भी बधाई दी. सुरेश त्रिवेणी को 'सुबेदार' के लिए बेस्ट डायरेक्शन (फीचर फिल्म) कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. अनिल ने उनके लिए लिखा कि ये उनके लिए और भी खास है, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर इस फिल्म का सफर तय किया है.

अनिल कपूर की 'सुबेदार' ने रचा इतिहास, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में जीता बेस्ट फीचर फिल्म अवॉर्ड

क्या है 'सुबेदार' की कहानी?
'सुबेदार' की कहानी रिटायर्ड सैनिक अर्जुन मौर्य की है, जिसका किरदार अनिल कपूर ने निभाया है. सेना से रिटायर होने के बाद अर्जुन अपने घर लौटता है, लेकिन आम जिंदगी में खुद को ढालना उसके लिए आसान नहीं होता. मध्य प्रदेश में सेट इस फिल्म में अर्जुन अपने इलाके में फैले भ्रष्टाचार का सामना करता है.

इसके साथ ही फिल्म में अर्जुन और उसकी बेटी श्यामा के रिश्ते को भी दिखाया गया है. श्यामा का किरदार राधिका मदान ने निभाया है. जब अर्जुन के परिवार पर मुसीबत बढ़ती है, तो वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके परिवार की रक्षा करने के लिए सामने आता है.

फिल्म में अनिल कपूर और राधिका मदान के अलावा खुशबू सुंदर, सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, मोना सिंह और फैसल मलिक भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है और ये 5 मार्च को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी.

वैराइटी के मुताबिक, इस साल टोटल 335 नेशनल विनर्स चुने गए हैं. भारत की तरफ से 'सुबेदार' ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड जीता, जबकि चीनी मेनलैंड की फिल्म 'द शैडोज एज' ने भी अपनी कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड अपने नाम किया.

18 देशों के कंटेंट को मिला सम्मान
बता दें, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में इस साल 18 देशों और क्षेत्रों की फिल्मों और सीरीज को अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान मिला है. कुल 39 कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं का ऐलान किया गया है. अब ये सभी इंटरनेशनल राउंड में आगे बढ़ेंगे. ग्रैंड विनर्स का ऐलान दिसंबर में सिंगापुर के कैपिटल थिएटर में होने वाले अवॉर्ड फाइनल में किया जाएगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:05 PM (IST)
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