ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम

आशुतोष राणा का असली नाम जानते हैं? साढ़े 3 साल की उम्र में खुद चुना था अपना नाम

आशुतोष राणा ने साढ़े तीन साल की उम्र में पंडित जी के मुंह से 'ॐ आशुतोषाय नमः' मंत्र सुनकर अपना नाम खुद चुना था और आगे चलकर 'दुश्मन' और 'संघर्ष' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Nov 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources

आशुतोष राणा हिंदी सिनेमा के उन एक्टर्स में शामिल हैं, जिनकी आवाज, डायलॉग डिलीवरी और पर्दे पर मौजूदगी ही किरदार को यादगार बना देती है. कभी 'दुश्मन' में साइको किलर बनकर उन्होंने दर्शकों के रोंगटे खड़े किए तो कभी 'संघर्ष' में लज्जा शंकर पांडे के किरदार से लोगों के मन में डर पैदा कर दिया. एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आशुतोष की जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा उनके नाम से जुड़ा है.

जिस उम्र में बच्चे ठीक से अपना परिचय देना भी नहीं सीख पाते, उस उम्र में आशुतोष ने खुद अपना नाम चुन लिया था. महज साढ़े तीन साल की उम्र में उन्होंने मां से कह दिया था कि आज से उनका नाम आशुतोष होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, बंपर हुई कमाई, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 6 Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'कॉफी विद करण 9' में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ संग पहली बार शो में ली एंट्री
'कॉफी विद करण 9' में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं कियारा, सिद्धार्थ संग शो में ली एंट्री
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने सितारों को किया अलर्ट
पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने दी हिदायत

ऐसे चुना अपना नाम

आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के गाडरवारा में हुआ था. एक्टर ने एक बातचीत के दौरान अपने नाम के पीछे की कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि बचपन में परिवार के लोग उन्हें 'राणा जी' कहकर बुलाते थे. करीब साढ़े तीन साल की उम्र तक उनका कोई नाम नहीं रखा गया था. इसी बीच घर में भगवान शिव की पूजा का आयोजन हुआ. पूजा के दौरान पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे. इसी दौरान उनके मुंह से 'ॐ आशुतोषाय नमः' निकला. यह शब्द उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत इसका मतलब पूछ लिया.

पंडित जी ने उन्हें बताया कि आशुतोष भगवान शिव का एक नाम है. इसका अर्थ है वह, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए. यह अर्थ सुनकर उन्हें नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी मां से साफ कह दिया कि आज से उनका नाम आशुतोष होगा. इस तरह उन्होंने खुद ही अपना नाम चुन लिया. एक्टर ने इस किस्से को शेयर करते हुए कहा कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें अपना नाम रखने का मौका मिला. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashutosh Rana Devotee (@ashutosh_rana_devotee)

ऐसे शुरू हुआ फिल्मी सफर

आशुतोष ने आगे चलकर एक्टिंग  की दुनिया में भी अपनी पसंद का रास्ता चुना. उन्हें बचपन से ही मंच और एक्टिंग में दिलचस्पी थी. चार साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मंच पर परफॉर्म किया था . वह स्थानीय रामलीला में हिस्सा लेते थे और रावण का किरदार निभाना उन्हें खास तौर पर पसंद था. इसी लगाव ने आगे चलकर उन्हें एक्टिंग की पढ़ाई के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचाया.

दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढाई पूरी करने के बाद आशुतोष मुंबई पहुंचे. यहां उन्हें महेश भट्ट के टीवी शो 'स्वाभिमान' से काम करने का मौका मिला. टेलीविजन पर अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने 1998 में फिल्म 'दुश्मन' से हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी. इस फिल्म में उन्होंने एक खतरनाक साइको किलर का किरदार निभाया था. इसके बाद फिल्म 'संघर्ष' में लज्जा शंकर पांडे के रूप में उनका एक्टिंग खूब चर्चा में रहा. दोनों फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के यादगार खलनायकों में शामिल कर दिया.

आशुतोष ने अपने करियर में सिर्फ नकारात्मक किरदारों तक खुद को सीमित नहीं रखा. 'गुलाम', 'जानवर', 'राज', 'अब के बरस', 'हासिल', 'कलयुग', 'आवारापन', 'सोनचिड़िया' और 'सिम्बा' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए. वहीं, 'पठान' और 'वॉर 2' जैसी फिल्मों में भी उनकी मौजूदगी देखने को मिली. आशुतोष राणा लेखन और पढ़ने में भी गहरी रुचि रखते हैं. उनकी किताब 'रामराज्य' भी काफी चर्चा में रही है.

Published at : 10 Nov 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Ashutosh Rana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, बंपर हुई कमाई, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के उड़ा दिए परखच्चे
'रामायण' का 5वें दिन दुनियाभर में कोहराम, प्रभास और रजनीकांत की फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 6 Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी, छठे दिन 1 बजे तक 375 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'कॉफी विद करण 9' में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ संग पहली बार शो में ली एंट्री
'कॉफी विद करण 9' में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं कियारा, सिद्धार्थ संग शो में ली एंट्री
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने सितारों को किया अलर्ट
पब्लिक प्लेस पर फैंस के बीच न जाए सेलेब्स, मुंबई पुलिस ने दी हिदायत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
पंजाब
सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या लिखा? पंजाब चुनाव से पहले विवाद शुरू
सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या लिखा? पंजाब चुनाव से पहले विवाद शुरू
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
स्पोर्ट्स
शतरंज में टीम इंडिया का अनोखा 'शतक', पीएम मोदी हुए गदगद; दी बधाई
शतरंज में टीम इंडिया का अनोखा 'शतक', पीएम मोदी हुए गदगद; दी बधाई
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
'कारसवेकों पर फायरिंग से तकलीफ में थे मुलायम सिंह', अयोध्या गोलीकांड पर एसटी हसन
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget