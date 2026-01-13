'देर से ही सही' की रिलीज डेट आई सामने, जानें कहां देख पाएंगे आशीष विद्यार्थी की फिल्म

मशहूर एक्टर आशीष विद्यार्थी जल्द ही फिल्म 'देर से ही सही' में नजर आएंगे. मंगलवार को एक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की. दिलचस्प बात ये है कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज न होने के बजाय यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी, जो आजकल की तेज बदलती ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी. यूट्यूब पर उपलब्ध होने से लाखों दर्शक इसे आसानी से देख सकेंगे.

'देर से ही सही' की रिलीज डेट आउट

आशीष विद्यार्थी ने फिल्म की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें उनके साथ फिल्म के साथी कलाकार नजर आ रहे हैं. एक्टर ने लिखा, 'कहते हैं कि भारतीय शादियां तीन 'स' ( स्वीट, संगीत और सीक्रेट) से बनती हैं. शर्मा परिवार शादी के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अपने दिल का बोझ घर पर छोड़ना भूल गया है. एक कीमती विरासत गायब है और एक ऐसा खत हाथ लग गया है जिसे कभी पढ़ा ही नहीं जाना था.'

आशीष विद्यार्थी ने लिखा, 'अब यह सफर सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कई छुपे हुए सच को सामने लाएगा. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह उड़ान आसान नहीं होने वाली.' उन्होंने आखिरी में बताया, 'देर से ही सही, क्योंकि कुछ भी देर से मिले, तब भी सही होता है. यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, सिर्फ सीए ऋषिर सोनी यूट्यूब चैनल पर.' बता दें, आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी एक्टर की मौजूदगी से यह प्रोजेक्ट और भी खास हो गया है. फिल्म का लेखन और निर्देशन सीए ऋषिर सोनी ने किया है.

बात करें आशीष की तो उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विलेन का रोल प्ले करके दर्शकों के दिलों में काफी राज किया है. कुछ समय पहले उन्हें करण जौहर के नेटफ्लिक्स शो 'द ट्रेटर्स' में देखा गया था. इसमें शो में कुल 20 खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे, जिनमें कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर थे, तो कुछ मनोरंजन जगत का हिस्सा थे.