हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसड़क हादसे का शिकार हुए आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी, जानें अब कैसी है दोनों की हालत

सड़क हादसे का शिकार हुए आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी, जानें अब कैसी है दोनों की हालत

Ashish Vidyarthi Accident: बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ का रोड एक्सीडेंट हो गया था. ऐसे में दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अब एक्टर ने खुद अपना हेल्थ अपडेट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 10:09 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर आशीष विद्यार्थी और उनकी पत्नी रूपाली बरुआ का गुवाहाटी के जू रोड इलाके में सड़क हादसा हो गया. आशीष और रूपाली डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों को मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल दोनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

ये घटना गीता नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जू रोड पर स्थित गुवाहाटी एड्रेस होटल के सामने आधी रात के आसपास हुई. फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हादसे के बाद उन्होंने खुद अपने फैंस को भी बताया कि वे पूरी तरह ठीक हैं.

आशीष विद्यार्थी ने बताया हाल
इस घटना के बाद आशीष विद्यार्थी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव वीडियो शेयर कर बताया कि दोनों एकदम ठीक हैं. उन्होंने कहा कि फैंस को डरने की जरूरत नहीं है. आगे वीडियो में उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ ये हादसा कैसे हुआ. वीडियो में उन्होंने कहा- ‘रूपाली और मैं सड़क पार कर रहे थे तभी एक बाइक ने हमें टक्कर मार दी. हम दोनों ठीक हैं. रूपाली की निगरानी की जा रही है और सब ठीक है. मुझे मामूली चोट आई है और मैं बिल्कुल ठीक हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashish Vidyarthi (@ashishvidyarthi1)


फैंस से की ये अपील
उन्होंने लोगों से इस घटना को सनसनीखेज न बनाने का आग्रह किया. उन्होंने ये भी बताया कि घायल बाइकर को होश आ गया है और उन्होंने उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में एम्प्लॉय ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की है. वो कहते हैं- 'आप सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.'

Published at : 03 Jan 2026 10:06 PM (IST)
Ashish Vidyarthi Rupali Barua ROAD ACCIDENT Ashish Vidyarthi Wife Rupali Barua
